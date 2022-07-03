Hong Kong açıklarında vinç gemisinin alabora olması sonucu 27 kişi kayboldu - Son Dakika
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Hong Kong açıklarında vinç gemisinin alabora olması sonucu 27 kişi kayboldu

03.07.2022 13:38
Hong Kong açıklarında vinç gemisinin alabora olması sonucu 27 kişi kayboldu

Çin bandıralı vinç ve mühendislik hizmetleri gemisinin, Hong Kong açıklarında tayfun nedeniyle alabora olduğu ve gemideki 27 kişiden haber alınamadığı bildirildi.

Çin bandıralı vinç ve mühendislik hizmetleri gemisinin, Hong Kong açıklarında tayfun nedeniyle alabora olduğu ve gemideki 27 kişiden haber alınamadığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre Chaba Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle gövdesi kırılarak suya gömülen Çin bandıralı "Fujing001" adlı vinç gemisindeki 30 kişilik mürettebattan 3'ü kurtarılırken 27'sine ulaşılamıyor.

Hong Kong Uçuş Hizmetleri İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 4 uçak ve 6 helikopterden oluşan 36 kişilik kurtarma ekibi, bölgeye ulaştı. Ekip, 1300 kilometre çapındaki alanda arama çalışmalarını sürdürüyor.

Saatteki hızı 144 kilometreyi bulan rüzgarlar taşıyan Chaba Tayfunu, arama ve kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor.

Uçuş Hizmetleri İdaresi yetkilisi West Wu Wai-hung, yaptığı açıklamada, "27 kişinin kaybolduğu süre göz önüne alındığında, tecrübelerimize dayanarak, onları bulma şansımızın oldukça az olduğunu söyleyebilirim. Yüreklerimiz kayıp denizciler ve onların aileleriyle beraber. Umuyorum en azından bir kısmına ulaşabiliriz fakat bu, mucize olacaktır." ifadelerini kullandı.

???????Chaba Tayfunu nedeniyle Çin ve Hong Kong kıyılarında alarm seviyesi yükseltilmişti.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hong Kong açıklarında vinç gemisinin alabora olması sonucu 27 kişi kayboldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Hong Kong açıklarında vinç gemisinin alabora olması sonucu 27 kişi kayboldu - Son Dakika
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