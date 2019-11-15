Son Dakika Haberleri: Hong Kong Adalet Bakanı Londra'da saldırıya uğradı
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Hong Kong Adalet Bakanı Londra'da saldırıya uğradı

6 saat önce

Hong Kong Özerk Yönetimi Adalet Bakanı Teresa Cheng Londra'da katıldığı bir tanıtım etkinliği sırasında saldırıya uğradı

Hong Kong Adalet Bakanı Londra'da saldırıya uğradı, System.String[]

Hong Kong Özerk Yönetimi Adalet Bakanı Teresa Cheng Londra'da katıldığı bir tanıtım etkinliği sırasında saldırıya uğradı.


Hong Kong hükümeti Cheng'in 'ciddi fiziksel yaralar' aldığını açıklarken daha fazla detay vermedi. İngiltere'deki Çin Büyükelçiliği ise Cheng'in itildiğini ve yere düşerek elinden yaralandığını duyurdu.

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Abdülhamit Gül, Hong Kong, Londra, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:31 
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