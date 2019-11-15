Hong Kong Adalet Bakanı Londra'da saldırıya uğradı

Hong Kong Özerk Yönetimi Adalet Bakanı Teresa Cheng Londra'da katıldığı bir tanıtım etkinliği sırasında saldırıya uğradı.



Hong Kong hükümeti Cheng'in 'ciddi fiziksel yaralar' aldığını açıklarken daha fazla detay vermedi. İngiltere'deki Çin Büyükelçiliği ise Cheng'in itildiğini ve yere düşerek elinden yaralandığını duyurdu.