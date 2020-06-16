Hong Kong: Afyon savaşlarından şemsiye eylemlerine

Tarih 1 Temmuz 2019. Hong Kong sokaklarındaki hakim görüntü; şemsiyeler, kasklar ve lazer ışıklarından ibaret.

Öfkeli protestocular parlamentoya giriyor, kentin amblemindeki "Çin'in Özel Yönetim Bölgesi" bölümü spreyleniyor. Geride kalan sadece Hong Kong yazısı...

Her zamanki Çin bayrakları yerine göstericiler kendi bayraklarıyla İngiliz sömürge bayrağını asmış.

Bir sene sonra…Dünya koronavirüsle mücadelesini sürdürürken, ırkçılık karşıtı gösteriler Amerika'da neredeyse hayatı durduruyor. Hong Kong sokakları da yine göstericilerle dolu.

Çin Devlet Televizyonu'nda ise bir animasyon...

ABD Başkanı Trump, Amerika'daki protestoculara "eşkiya" derken, Hong Kong'dakiler için seçtiği kelimenin "kahraman" olması eleştiriliyor.

Peki tüm bu görüntülerdeki gerilimler nereden kaynaklanıyor?

İşte dünden bugüne Hong Kong'un tarihi....

Haber: Esra Yalçınalp & Mesut Ersöz

Kurgu: Esra Yalçınalp - Grafik: Mesut Ersöz

Seslendirme: Emre Bal