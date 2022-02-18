Hong Kong, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle karantina kurallarını değiştirdi - Son Dakika

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde artan Kovid-19 vakalarının hastaneler ve karantina tesislerinde yarattığı yükü azaltmak için karantina süresinin kısaltılacağı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Chui Tak-yi, yaptığı açıklamada, karantinadaki kişilerde, pozitif test bulgusunun üzerinden 7 gün geçtikten sonra negatif test bulgusu görülmesi halinde, yaşlı, hamile, kronik hasta ve bağışıklık sorunları olan kişilerle bir arada olmamak kaydıyla sonraki 7 günü ev tecridinde geçirebileceğini belirtti.

Müsteşar Chui, 7 günü karantinada 7 günü ev tecridinde veya 14 günü ev tecridinde geçiren pozitif vakaların enfeksiyon riskinin geçmiş sayılacağını kaydetti.

Daha önce kentte tüm pozitif vakalar 14 gün merkezi karantinada tutuluyordu.

Son 24 saatte 6 bin 116 vaka

Omicron varyantı taşıyan yerel kaynaklı vakaların yol açtığı "5. dalganın" etkisini arttırarak sürdürdüğü kentte dün günlük vaka sayısı bir kez daha salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte dün 24 saatte 6 bin 616 Kovid-19 vakası tespit edilirken, virüs nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan, virüs taşıdığı halde hastalık belirtisi göstermeyen yaklaşık 6 bin 300 vakanın belirlendiği bildirildi.

Hong Konglu sağlık yetkilileri, Kovid-19 testi pozitif olduğu halde hastalık belirtisi göstermeyen vakaları genel vaka toplamına dahil etmiyor, "öncül vaka" olarak ayrı sınıflandırıyor.

Hastane doluluk oranı yüzde 92

Kentte vaka yoğunluğu nedeniyle hastane ve karantina merkezlerinin kapasitesinin sınıra dayandığı bildirildi.

Hastane Otoritesinden (HA) yapılan açıklamaya göre, kentteki 17 kamu hastanesinde toplam doluluk oranı yüzde 92'ye çıktı.

Dün 24 saatte toplam 3 bin 774 kişi kamuya ait hastanelerin acil bölümlerine başvururken, bunlardan yüzde 18,3'ünün hastaneye yatışı gerçekleşti.

Kuruma bağlı 17 kamu hastanesinin 4'ünde doluluk oranı kapasiteyi aştı.

Doluluk oranı Caritas Tıp Merkezi'nde yüzde 109, Tin Shui Wai Hastanesi'nde yüzde 107, Tseung Kwan O Hastanesinde yüzde 105 ve Prince of Wales Hastanesinde yüzde 104'e çıktı.

Kentteki bazı kamu hastanelerde hastaların kaldırımlardaki sedyelerde ve dışarıda kurulan çadırlarda tedavi edildiğine dair görüntüler yerel medya organlarında yer almıştı.

7,5 milyon nüfuslu Hong Kong'da bugüne dek 37 bin 71 vaka görülürken virüs nedeniyle 238 kişi hayatını kaybetti, halen 23 bin 601 hastanın tedavisi sürüyor.