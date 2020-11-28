Hong Kong Baş Yöneticisi Lam, ABD'nin yaptırımları nedeniyle parasını evde saklamak zorunda kaldığını açıkladı - Son Dakika

Hong Kong Baş Yöneticisi Lam, ABD'nin yaptırımları nedeniyle parasını evde saklamak zorunda kaldığını açıkladı

28.11.2020 14:57
Hong Kong Baş Yöneticisi Lam, ABD'nin yaptırımları nedeniyle parasını evde saklamak zorunda kaldığını açıkladı, System.String[]

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, ABD'nin yaptırımları nedeniyle banka hesabı olmadığından yığınla parayı evde saklamak zorunda kaldığını açıkladı.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, ABD'nin yaptırımları nedeniyle banka hesabı olmadığından yığınla parayı evde saklamak zorunda kaldığını açıkladı.

BBC'nin haberine göre, Carrie Lam, yerel İngiliz televizyon kanalı HKIBC'ye röportaj verdi.

Lam, Hong Kong'da Pekin tarafından uygulanan Ulusal Güvenlik Yasası nedeniyle ABD'nin şahsını hedef alan yaptırımlardan ötürü bankada hesap açtıramadığını ve parasını evde saklamak zorunda kaldığını söyledi.

Carrie Lam, her gün her şey için nakit para kullandığını belirterek, "Karşınızda hiçbir bankanın hizmet sağlayamadığı Hong Kong Özel İdari Bölgesi lideri oturuyor." ifadesini kullandı.

Lam, maaşının da kendisine nakit ödendiğini belirtti.

Sosyal medyada Hong Kong Baş Yöneticisi'nin maaşını evine nasıl taşıdığı alay konusu oldu.

Çin'de 30 Haziran'da kabul edilen, Hong Kong Meclisinin onayıyla bölgede yürürlüğe giren yeni Ulusal Güvenlik Yasası, "tek ülke, iki sistem" ilkesi uyarınca yurttaşların düşünce ve ifade özgürlüğü bakımından Çin ana karasından daha ileri hukuki güvencelere sahip olduğu Hong Kong'da tepkilere yol açmıştı.

Çin merkezi hükümetini yıkma, isyana teşvik, vatana ihanet, terör ile ulusal güvenliği tehlikeye atan fiil ve etkinlikleri yasaklayan yasa, Pekin yönetiminin Hong Kong'un özerk yapısına müdahalelerine olanak tanıyacağı, Çin yönetiminin eleştirilmesini, demokrasi ve bağımsızlık yanlısı fikirleri suç haline getireceği gerekçesiyle eleştirilmişti.

Washington yönetimi, yasa nedeniyle ağustos ayında aralarında Hong Kong Baş Yöneticisi Lam, Çin'in Hong Kong İrtibat Bürosu Direktörü Luo Huining ve Hong Kong Polis Gücü Komiseri Chris Tang Ping'in aralarında bulunduğu 11 yetkiliye yaptırım kararı almıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Banka, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hong Kong Baş Yöneticisi Lam, ABD'nin yaptırımları nedeniyle parasını evde saklamak zorunda kaldığını açıkladı - Son Dakika


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