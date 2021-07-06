Hong Kong Baş Yöneticisi Lam'e göre ideolojiler ulusal güvenlik riski oluşturuyor - Son Dakika

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam, ideolojilerin ulusal güvenlik için risk teşkil ettiğini bildirdi.

Yerel medyadaki haberlere göre Lam, haftalık basın toplantısında yaptığı konuşmada, Hong Kong yönetiminin Çin'e devrinin yıl dönümünde düzenlenen geleneksel protesto gösterilerinin 1 Temmuz'da yasaklanmasının ardından güvenliği sağlayan bir polise, 50 yaşındaki bir kişinin bıçakla saldırmasına değindi.

Bu kişinin polisi bıçakladıktan sonra intihar etmesini hatırlatan Lam, bazı Hong Kongluların bu kişinin ardından yas tutmasını eleştirdi.

Lam, "Vatandaşlar, uzun bir süredir, yasa dışı yollardan adaleti sağlama gibi yanlış fikirlere maruz kaldı." dedi.

Yalnızca kamu düzenine yönelik faaliyetlerin değil ideolojilerin de ulusal güvenlik riski oluşturduğuna dikkati çeken Lam, devlet dairelerinin, yasa dışı fikirlerin, eğitim, sanat, kültür gibi yollarla halkın kafasına sokulmasına izin vermemesi gerektiğini söyledi.

Gençlerin ihbar edilmesini istedi

Lam, "Ebeveynler, okul yöneticileri, öğretmenler ve hatta papazlara, çevrelerindeki gençlerin davranışlarını gözlemlemeleri için çağrı yapıyorum. Bazı gençlerin yasa dışı faaliyetlerde bulunduğu görülüyorsa, ihbar edilmeliler." ifadesini kullandı.

Halkın, internet ortamında dolaşan ve hükümetin şiddette sorumluluğu olduğunu öne süren mesajlara veya "şiddet yok, sadece tiranlık var" gibi sloganlara aldanmamaları çağrısı yapan Lam, şiddet adına bahaneler aranmaması gerektiğini söyledi.

Terörist faaliyetler iddiasıyla 6'sı çocuk 9 kişi gözaltına alındı

Lam'in basın toplantısından yaklaşık bir saat sonra Hong Kong polisi, aralarında 6 ortaokul öğrencisinin de olduğu 9 kişinin terörist faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle gözaltına alındıklarını duyurdu.

Emniyet yetkilileri, "laboratuvar" olarak nitelendirdikleri bir pansiyon odasında bomba yapımında kullanılan trisikloasetonperoksit (TATP) maddesi ele geçirildiğini açıkladı.

Yetkililer, bombaların tünel, demir yolu ve mahkeme salonu gibi yerlere yerleştirilmek üzere hazırlandığını belirtti.

"Yalnız kurt" saldırısı

İngiltere ile Çin arasında 1984'te İngiltere'nin başkenti Londra'da imzalanan "Ortak Deklarasyon"la Ada'nın Çin'e devri 1 Temmuz 1997'de gerçekleşmiş ve Hong Kong "Özel Yönetim Bölgesi" ilan edilmişti.

Polis ve güvenlik yetkilileri, 1 Temmuz'da, Hong Kong yönetiminin Çin'e devrinin yıl dönümünde düzenlenen geleneksel protesto gösterilerinin yasaklanmasının ardından bölgede güvenliği sağlayan 28 yaşındaki polisin bıçaklandığını açıklamıştı.

Yetkililer, 50 yaşındaki saldırganın intihar ettiğini duyurmuş ve olayı "yalnız kurt" saldırısı olarak nitelemişti.

Bazı Hong Kongluların 2 Temmuz'da olay yerine giderek saldırgan için çiçekler bırakmaları, Lam'in de arasında olduğu birçok yetkilinin tepkisini çekmişti.