Hong Kong Baş Yöneticisi Lam, resmi yayın organında sohbet programı sunmaya başladı - Son Dakika

Hong Kong Baş Yöneticisi Lam, resmi yayın organında sohbet programı sunmaya başladı

29.04.2021 12:45
Hong Kong Baş Yöneticisi Lam, resmi yayın organında sohbet programı sunmaya başladı, System.String[]

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam, resmi yayın organında sohbet programını sunmaya başladı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam, resmi yayın organında sohbet programını sunmaya başladı.

Sınır Tanımayan Gazetecilerin (RSF) internet sayfasında yer alan habere göre, Lam'in sunuculuğunu yaptığı sohbet programı, 28 Nisan'da Radio Television Hong Kongda (RTHK) yayınlandı.

"Seçim Komitesinin Altsektörlerini Tanıyın" isimli programın, Lam'in Hong Kong'da seçim sisteminde reform yapılmasını öngören yasa tasarısını teşvik etmesine imkan tanıdığı ifade edildi.

Lam'in Çince'nin Kantonca lehçesiyle sunduğu program, gün içinde 4 kez ekranlara geldi.

RSF Doğu Asya bürosu direktöründen Lam'e tepki

RSF Doğu Asya Bürosu Direktörü Cedric Alviani, Baş Yönetici Lam'e, "gazetecilik parodisine son vermesi" ve bunun yerine "RTHK muhabirlerinin bağımsızlığına yönelik saldırıları sonlandırma"ya çaba göstermesi çağrısında bulundu.

Alviani, "Devlet medyasının rolü, yetkililerin propagandasını yapmak değil, gerçeklere dayalı bilgi sağlamaktır." ifadesini kullandı.

Çin, Hong Kong'daki seçim sisteminde değişiklikleri onaylamıştı

Çin Halk Kongresi Daimi Komitesi, 30 Mart'ta Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde seçim sistemini revize eden yasal değişiklikleri onaylamıştı.

Hong Kong'un anayasası niteliğindeki Temel Yasa'nın 1. ve 2. ek maddelerinde yapılan değişiklikler, Daimi Komitenin 167 üyesinin katıldığı oturumda oy birliğiyle onay vermişti.

Hong Kong'da seçim sisteminde reform yapılmasını öngören "Seçim Sisteminin Geliştirilmesi Yasa Tasarısı 2021", 14 Nisan'da Yasama Konseyine (Yasama Meclisi) sunulmuştu. Hong Kong Baş Yöneticisi Lam, tasarının mayıs sonunda Meclisten geçmesini umduğunu söylemişti.

Hong Kong Anayasa ve Anakara İşleri Sekreteri Erick Tsang, Mecliste yaptığı konuşmada, yasa tasarısının ulusal temeli destekleyeceğini ve Hong Kong'un yönetimini kalkındıracağını kaydetmişti.

Hong Kong'da milletvekili seçimleri 19 Aralık'ta, Baş Yöneticilik seçimi de Mart 2022'de, Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesinin 30 Mart'ta onayladığı değişikliklere göre yapılacak.

Değişiklerle Hong Kong'un yerel yasama organı niteliğindeki Yasama Konseyinde doğrudan seçimle belirlenen sandalye sayısı azaltılmış ve Konseydeki sandalye sayısı 70'ten 90'a çıkarılmıştı.

Doğrudan seçimle belirlenen sandalye sayısı ise 35'ten 20'ye düşürülmüştü. Öte yandan, Baş Yöneticinin yanı sıra Yasama Meclisinin 40 üyesini seçecek olan Seçim Komitesinin üye sayısı 1200'den 1500'e çıkarılmıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Reform, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hong Kong Baş Yöneticisi Lam, resmi yayın organında sohbet programı sunmaya başladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yıllarca ünlü isimlerin menajerliğini yapan Selin Jen Sherratt hayatını kaybetti Yıllarca ünlü isimlerin menajerliğini yapan Selin Jen Sherratt hayatını kaybetti Hesapları 1 ay önce bloke ettiği ortaya çıkan Vebitcoin'in patronu, mağduru kapı aralığından tehdit etmiş Hesapları 1 ay önce bloke ettiği ortaya çıkan Vebitcoin'in patronu, mağduru kapı aralığından tehdit etmiş Mahsun Kırmızıgül: Türklerin bulduğu aşıyı alın Mahsun Kırmızıgül: Türklerin bulduğu aşıyı alın Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile "Görev Belgesi Düzenleme" konulu genelge 21 yaşındaki torunlarının 46 yaşındaki adamla evlendiğini öğrenen dede ve babaanne adeta yıkıldı 21 yaşındaki torunlarının 46 yaşındaki adamla evlendiğini öğrenen dede ve babaanne adeta yıkıldı Genelgede yasak olmadığını belirten esnaf, tam kapanmada alkol satmakta ısrarcı Genelgede yasak olmadığını belirten esnaf, tam kapanmada alkol satmakta ısrarcı Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı
Sergen Yalçın'ın, Sergen Yalçın'ın, "Cumartesi sahada hesaplaşırız" diye gözdağı verdiği Hatay'ın hocası Ömer Erdoğan, koronavirüse yakalandı         
14:47
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Newton kanunları kadar kesin gerçek var, küme düşme gerçektir ve olacaktır TFF Başkanı Nihat Özdemir: Newton kanunları kadar kesin gerçek var, küme düşme gerçektir ve olacaktır         
14:27
Su deposuna düşen çocuk hayatını kaybetti, annesi sinir krizi geçirdi Su deposuna düşen çocuk hayatını kaybetti, annesi sinir krizi geçirdi         
14:00
Yasak masak dinlemediler! Vakaların patladığı Çorum'da müftü 200 öğrenciye iftar yemeği verdi Yasak masak dinlemediler! Vakaların patladığı Çorum'da müftü 200 öğrenciye iftar yemeği verdi         
13:45
Öğle vakti camiden çalınan kilimler, ekiplerin çalışması sonucu bulunarak yatsı namazına yetiştirildi Öğle vakti camiden çalınan kilimler, ekiplerin çalışması sonucu bulunarak yatsı namazına yetiştirildi         
13:02
Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak         
12:21
İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi         
12:06
Survivor İsmail'den annesinin Survivor İsmail'den annesinin "Yılan" dediği nişanlısına olay gönderme: Kimse ailemden değerli değil         
10:22
Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı         
09:39
Doğada kendiliğinden yetişen kuzugöbeği mantarının kilosu 200 liradan satılıyor Doğada kendiliğinden yetişen kuzugöbeği mantarının kilosu 200 liradan satılıyor         
09:10
Bir kedicik daha itirafçı oldu: Adnan Oktar bana 3 kez tecavüz etti, yıllarca dayak yedim Bir kedicik daha itirafçı oldu: Adnan Oktar bana 3 kez tecavüz etti, yıllarca dayak yedim         
08:21
Gizli bölmeye saklanan iki kadın, polis baskınından kaçamadı Gizli bölmeye saklanan iki kadın, polis baskınından kaçamadı         
07:41
Hülya Avşar'ın tokadı hastanelik etti! Ertuğrul Postoğlu o anları anlattı Hülya Avşar'ın tokadı hastanelik etti! Ertuğrul Postoğlu o anları anlattı         
07:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ilçe için talimatı verdi! En büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ilçe için talimatı verdi! En büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri başlıyor         
07:26
Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek         
01:02
Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü         
22:25
RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza         
19:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2021 14:53:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hong Kong Baş Yöneticisi Lam, resmi yayın organında sohbet programı sunmaya başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement