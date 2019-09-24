Hong Kong Baş Yöneticisi Lam

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde hükümet karşıtı protestolar devam ederken, bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam, perşembe günü toplumun çeşitli kesimlerinden kişilerle bir araya geleceği "toplumsal diyalogdan" ümitli olduğunu belirtti.

Lam, yaptığı açıklamada, perşembe günü halkla bir araya geleceği iki saatlik toplumsal diyalog oturumunun, aylardır süren protestolara yönelik hemen çözüm olmasını beklemediğini ancak bu görüşmenin, uzlaşma yönündeki "uzun yolculukta" ileri atılan bir adım olmasını ümit ettiğini dile getirdi.

Söz konusu buluşma için 20 binden fazla kişinin başvurduğunu söyleyen Lam, bu kişiler arasından rastgele seçilecek 150'si ile bir araya geleceğini aktardı.

Hong Kongluların şikayetlerini dile getirmesi ve anlaşmazlığa çıkış yolu bulunması için oluşturulan açık bir platform anlamına gelen görüşmenin belirli bir gündemi olmadığını vurgulayan Lam, diyaloğun dürüst ve samimi görüş alışverişi ile barışçıl şekilde geçmesi durumunda başarılı sayılacağını söyledi.

Lam, "Toplumda gördüğümüz tüm bu gerilimlerden sonra uzlaşmaya varılması mümkün olmayacaktır. Benim için bu görüşme, ileri atılan bir adımdır. Toplumda uzlaşma sağlamak uzun bir yolculuk olacak." diye konuştu.

Görüşme, protestoların başladığı haziran ayının başlarından bu yana Hong Kong yönetimi ile halkı arasında yapılacak ilk diyalog olacak.



Baş Yönetici Lam, geçen hafta, protestocular dahil olmak üzere toplumun çeşitli kesimlerinin temsilcileriyle bu hafta açık diyaloglara başlayacağını ve katılımcıların görüşlerini özgürce ifade edebileceğini dile getirmişti.

Hong Kong'da protestolar sürüyor

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki protestoların hedefindeki iade tasarısı yerel meclise nisan ayında sunulmuş ancak protestolar üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam temmuzda tasarının "öldüğünü" açıklamıştı.

"Tasarı öldü" açıklamasına rağmen devam eden gösterilerin ardından Baş Yönetici Lam, 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini belirterek, "Hükümet, halkın endişelerini yatıştırmak için tasarıyı resmi olarak geri çekecek." ifadesini kullanmıştı.



Protestocular, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurulması, tutuklanan protestoculara af çıkarılması, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesi ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.



Protestolar, zaman zaman göstericiler ile polis ya da karşıt görüşlü göstericiler arasında çatışmalara sahne oluyor.