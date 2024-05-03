Hong Kong Bitcoin ETF'lerinde İkinci Gün Değer Kaybı - Son Dakika
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Kripto

Hong Kong Bitcoin ETF'lerinde İkinci Gün Değer Kaybı

Hong Kong'da piyasaya çıkan üç yeni Bitcoin ETF'si, ilk işlem gününde 3.910 BTC alımıyla dikkat çekerken, ikinci gün sadece 174,73 BTC alımıyla önemli bir değer kaybı yaşadı. İlk iki gün boyunca işlem hacmi 9,7 milyon dolar seviyesinde seyreden ETF'ler, China Asset Management, Harvest, Bosera ve HashKey tarafından yönetiliyor. Toplam net varlıkları 247,7 milyon dolardan 235,7 milyon dolara geriledi.

03.05.2024 16:53  Güncelleme: 17:00
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Hong Kong'daki üç yeni spot Bitcoin ETF'si, başlangıçtaki büyük alımların ardından ikinci işlem gününde önemli ölçüde değer kaybetti. İlk gün 3.910 BTC alımının ardından, bu rakam ikinci günde yalnızca 174,73 BTC'ye düştü.

Hong Kong Bitcoin ETF'lerinde İkinci Gün Gerilemesi

Hong Kong'daki üç yeni spot Bitcoin (BTC) ETF'leri, piyasaya çıktıkları ilk günde 3.910 BTC (240 milyon dolar) alım yaparak dikkat çekti. Ancak, ikinci işlem gününde bu rakam 174,73 BTC'ye (10,3 milyon dolar) geriledi. SoSoValue'ın analizine göre, ilk iki gün boyunca işlem hacmi 9,7 milyon dolar seviyesinde seyretti.

SoSoValue, Bitcoin alımlarının nakit girişi yaratmamasından dolayı bu verilerin günlük net girişler kapsamında değerlendirilmediğini belirtti. Bunun yerine şirket, bir işlem günü boyunca ETF'lere yapılan toplam Bitcoin giriş ve çıkışlarını gözlemleyen bir metrik kullanıyor.

China Asset Management, Harvest, Bosera ve HashKey'in yönettiği bu ETF'ler, geçtiğimiz Perşembe günü itibarıyla yaklaşık 4.000 BTC barındırıyordu ve toplam net varlıkları 247,7 milyon dolardan 235,7 milyon dolara düştü. 1 Mayıs'ta Hong Kong'da resmî tatil olması sebebiyle piyasalar kapalıydı.

Üç ETF arasında en büyük net varlığa sahip olan ChinaAMC Bitcoin ETF'si, 115,6 milyon dolarlık bir portföy ile lider konumda bulunuyor. Harvest'in ETF'si 62,4 milyon dolar, Bosera HashKey Bitcoin ETF'si ise 57,7 milyon dolarlık net varlıklara sahip.

Öte yandan ABD'deki spot Bitcoin ETF'leri, bir önceki gün 563,7 milyon dolarlık tarihi bir çıkışın ardından Perşembe günü 34,4 milyon dolarlık bir net çıkış yaşadı.

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Son Dakika Kripto Hong Kong Bitcoin ETF'lerinde İkinci Gün Değer Kaybı - Son Dakika

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