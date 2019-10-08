Son Dakika Haberleri: Hong Kong Borsası, Londro Borsa'sından vazgeçti
Son Dakika Ekonomi Hong Kong Borsası, Londro Borsa'sından vazgeçti

Hong Kong Borsası, Londro Borsa'sından vazgeçti

1 saat önce

Hong Kong Borsası, Londra Borsası'na sunduğu 39 milyar dolarlarlık devralma teklifinden vazgeçti.

Hong Kong Borsası, Londro Borsa'sından vazgeçti, System.String[]

Hong Kong Borsası, Londra Borsası'na sunduğu 39 milyar dolarlarlık devralma teklifinden vazgeçti.

Hong Kong, Londra, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:31 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adil Rami'nin yeni sevgilisi ortaya çıktı!
Ünlü baklavacılar Mustafa Seyidoğlu ve Serdar Seyidoğlu FETÖ davasından beraat etti Emekli olunca cam sanatı hobisi işi oldu! Önü otomobil, arkası at arabası olan araç trafikten men edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 15:45:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hong Kong Borsası, Londro Borsa'sından vazgeçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]