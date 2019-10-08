Hong Kong Borsası, Londro Borsa'sından vazgeçti
1 saat önce
Hong Kong Borsası, Londra Borsası'na sunduğu 39 milyar dolarlarlık devralma teklifinden vazgeçti.
Hong Kong Borsası, Londra Borsası'na sunduğu 39 milyar dolarlarlık devralma teklifinden vazgeçti.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:31
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