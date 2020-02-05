Hong Kong: Çin'den gelen herkes 14 gün karantina altına alınacak - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hong Kong: Çin'den gelen herkes 14 gün karantina altına alınacak - Son Dakika Dünya

Hong Kong: Çin'den gelen herkes 14 gün karantina altına alınacak

6 saat önce

Hong Kong hükümeti, koronavirüs (2019-nCoV) ile ilgili son bilgiler ışığında basın toplantısı düzenledi.

Hong Kong: Çin'den gelen herkes 14 gün karantina altına alınacak, System.String[]

Hong Kong hükümeti, koronavirüs (2019-nCoV) ile ilgili son bilgiler ışığında basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, Çin anakarasından gelen her yolcunun 14 gün karantina altına alınacağı duyuruldu.

Hong Kong hükümeti, koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla önlemlerini artırdı. Yerel medyadaki habere göre hükümet, Çin anakarasından gelecek her yolcunun, hangi ülkenin vatandaşı olduğu fark etmeksizin 14 karantina altına alınacağını duyurdu.

Hong Kong kamuoyu, son günlerde hükümete Çin ile olan sınırları tamamen kapatması için baskı yapıyordu.


Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:38 Kaynak: DHA
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