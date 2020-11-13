Hong Kong: Çin istifa eden muhalif vekilleri kınadı - Son Dakika
BBC

Hong Kong: Çin istifa eden muhalif vekilleri kınadı

13.11.2020 06:28
Hong Kong: Çin istifa eden muhalif vekilleri kınadı, System.String[]

Çin hükümeti, Hong Kong parlamentosunda muhalif milletvekillerinin toplu istifasını kendi otoritesine "açıktan meydan okuma" olarak niteleyip kınadı.

Çin hükümeti, Hong Kong parlamentosunda muhalif milletvekillerinin toplu istifasını kendi otoritesine "açıktan meydan okuma" olarak niteleyip kınadı.

Yarı özerk Hong Kong'un Pekin destekli hükümeti, "ulusal güvenliği tehlike attıkları" gerekçesiyle Çarşamba günü Yasama Konseyi'nden dört muhalif milletvekilinin atılmasına karar vermişti.

70 sandalyeli parlamentodaki diğer 15 muhalif milletvekili de bu adımı, Pekin'in demokrasiyi baskılama girişiminin bir parçası olarak değerlendirdi ve atılan dört milletvekiliyle dayanışma amacıyla toplu istifa etti.

Çin hükümetine Hong Kong üzerinde yeni yetkiler veren ve büyük protestolara yol açan tartışmalı güvenlik yasası Haziran ayında parlamentodan geçmişti.

Yasayla "ayrılıkçılık, yıkıcılık ve dış güçlerle işbirliği yapmak" suç haline getirilmiş, bunun protestoları ve ifade özgürlüğünü daha da engelleyeceği kaygıları dile getirilmişti.





"İki sistem, tek devlet" ilkesi altında yönetilen eski bir İngiliz sömürgesi olan Hong Kong, 1997'de İngiliz denetiminden Çin'e geri verilmişti.

Ancak özel bir anlaşma uyarınca Pekin hükümetinin 50 yıl boyunca basın özgürlüğü ve yargı bağımsızlığı gibi çeşitli hakları yasal güvence altına alması öngörülmüştü.

İngiltere hükümeti, Çin'i Hong Kong'un özerk yapısını koruma taahhüdünü ihlal etmekle suçladı.

Avrupa Birliği, milletvekillerinin parlamentodan ihraç edilmesi kararının geri alınması çağrısı yaparken ABD de bunu, "tek parti diktatörlüğü" yönünde atılmış bir adım olduğunu belirterek kınadı.





Hong Kong hükümeti ve Çin ise milletvekillerinin ihracının yasal olduğunu savundu.

Yeni güvenlik yasası gereğince seçilmiş milletvekilleri Hong Kong'un bağımsızlığını desteklemeleri, Çin'in egemenliğini kabul etmemeleri, dış güçlerden müdahale talebinde bulunmaları veya ulusal güvenliği tehdit eden diğer nedenlerle görevden alınabiliyor.

İstifa eden milletvekilleri arasında yer alan ve BBC'ye konuşan Claudia Mo, diğer meslektaşlarıyla ortak bir adım atmak zorunda hissettiklerini belirtti.

Mo, "Atılan meslektaşlarımızla dayanışma göstermemiz gerekiyor" dedi.

Hong Kong: Çin istifa eden muhalif vekilleri kınadı

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, İstifa, Pekin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hong Kong: Çin istifa eden muhalif vekilleri kınadı - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

İzlanda'yı 2-1 mağlup eden Macaristan, EURO 2020 biletini kaptı Aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, kalan tek kişiye 95 bin liralık icra takibi başlattı Koronavirüs kısıtlamaları "kızamık" vakalarını arttırdı Bir Zamanlar Çukurova dizisine bomba transfer! Ünlü oyuncu başrol oynayacak Sosyal mesafeyi ihlal eden vatandaşları uyaran kaymakama şaşırtan cevap: Tamam dayı Korona aşısını bulan Türk profesör Uğur Şahin uyardı: Kış zor geçecek rahatlama Mart'ta Mike Tyson, yıllar sonra itiraf etti: Doping testlerinden kurtulmak için plastik cinsel organ kullandım Süt banyosu rezaletinin ardından bir skandal daha! 'Çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüleri tepki çekti
Daha önce böylesi hiç olmamıştı! Metropoll'ün son anketine göre her 4 seçmenden biri kararsız Daha önce böylesi hiç olmamıştı! Metropoll'ün son anketine göre her 4 seçmenden biri kararsız         
01:08
Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Naci Ağbal, hızlı başladı! Artık 7 gün 24 saat EFT yapılabilecek Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Naci Ağbal, hızlı başladı! Artık 7 gün 24 saat EFT yapılabilecek         
23:49
Ünlü Türk doktor Mehmet Öz, Ünlü Türk doktor Mehmet Öz, "Koronadan kaçış yok" deyip kritik 8 maddeyi sıraladı         
22:52
Koronavirüs aşısını bulan BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin: Salgını bitireceğinden eminim Koronavirüs aşısını bulan BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin: Salgını bitireceğinden eminim         
22:02
Erdoğan'dan ASELSAN açılışına damga vuran espri! Herkes önce çok şaşırdı sonra güldü Erdoğan'dan ASELSAN açılışına damga vuran espri! Herkes önce çok şaşırdı sonra güldü         
21:44
Şarkıcı Gülşen bikini üstüyle ayna pozu paylaştı, beğeniler yağmur oldu yağdı Şarkıcı Gülşen bikini üstüyle ayna pozu paylaştı, beğeniler yağmur oldu yağdı         
20:47
Feribotta hava aldırma bahanesiyle dışarı çıkarılan genç kıza otobüs muavini tecavüz etti Feribotta hava aldırma bahanesiyle dışarı çıkarılan genç kıza otobüs muavini tecavüz etti         
20:04
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye çağ atlatacak 3 yeni müjdeyi verdi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye çağ atlatacak 3 yeni müjdeyi verdi         
18:48
10 Kasım'da saygı duruşuna kalkmayıp terör örgütü PKK lehine slogan atan çalışan, işverenden tekme tokat dayak yedi 10 Kasım'da saygı duruşuna kalkmayıp terör örgütü PKK lehine slogan atan çalışan, işverenden tekme tokat dayak yedi         
17:11
Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi'den tepki çeken parkla ilgili eleştirilere yanıt Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi'den tepki çeken parkla ilgili eleştirilere yanıt         
16:34
73 yaşındaki eşini öldüren caniye olayın nedeni soruldu, verdiği yanıt şoke etti: Öyle icap etti 73 yaşındaki eşini öldüren caniye olayın nedeni soruldu, verdiği yanıt şoke etti: Öyle icap etti         
16:27
Sınırları zorlayan Şevval Şahin, köpük banyosu yaptığı anları paylaştı Sınırları zorlayan Şevval Şahin, köpük banyosu yaptığı anları paylaştı         
16:00
Tır şoförü Tolga Karel'den kendisiyle alay eden takipçisine tokat gibi cevap: Maaşım senin sülalene burs verir Tır şoförü Tolga Karel'den kendisiyle alay eden takipçisine tokat gibi cevap: Maaşım senin sülalene burs verir         
15:27
Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti         
14:26
Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti         
12:30
Wanda Nara, yaptığı iki paylaşımla takipçilerinden tam not aldı Wanda Nara, yaptığı iki paylaşımla takipçilerinden tam not aldı         
11:05
Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler         
10:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2020 06:34:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hong Kong: Çin istifa eden muhalif vekilleri kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei