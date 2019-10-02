Son Dakika Haberleri: Hong Kong'da 1 Ekim gösterilerinin bilançosu: 100 yaralı, 180'den fazla gözaltı
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Hong Kong'da 1 Ekim gösterilerinin bilançosu: 100 yaralı, 180'den fazla gözaltı

1 saat önce

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70'inci yılı dolayısıyla düzenlenen gösterilerde 100'den fazla kişi yaralandı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70'inci yılı dolayısıyla düzenlenen gösterilerde 100'den fazla kişi yaralandı. Şiddetin dozunun arttığı olaylarda polisin gerçek mermiyle bir göstericiyi vurması büyük tepki çekti.

Hong Kong'da 1 Ekim gösterilerinin bilançosu: 100 yaralı, 180'den fazla gözaltı

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:12 
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