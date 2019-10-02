Hong Kong'da 1 Ekim gösterilerinin bilançosu: 100 yaralı, 180'den fazla gözaltı
1 saat önce
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70'inci yılı dolayısıyla düzenlenen gösterilerde 100'den fazla kişi yaralandı.
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70'inci yılı dolayısıyla düzenlenen gösterilerde 100'den fazla kişi yaralandı. Şiddetin dozunun arttığı olaylarda polisin gerçek mermiyle bir göstericiyi vurması büyük tepki çekti.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:12
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