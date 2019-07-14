Son Dakika Haberleri: Hong Kong'da 10 binler yine sokakta
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Hong Kong'da 10 binler yine sokakta

1 saat önce

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı protestolar devam ediyor.

Hong Kong'da 10 binler yine sokakta, System.String[]
HONG Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı protestolar devam ediyor.
Hong Kong'un Çin ile sınırındaki Yeni Bölgeler'de bulunan Sha Tin kentinde, 10 binden fazla kişi, düzenlenen protestoya katılarak Hong Özel İdare Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam'in görevini bırakmasını istedi.
Protestocuların bazıları bölgede demokratik seçimler yapılmasını talep ederken küçük bir kısmı da "bağımsız Hong Kong" yazılı pankartlar taşıdı.
Zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısının daha önce yol açtığı protestolardaki polis şiddetinin soruşturulmasını talep eden göstericiler ile polis arasında kısa süreli arbede çıktı.
Hong Kong'da, söz konusu yasa tasarısına karşı 12 Haziran'da düzenlenen geniş katılımlı protesto sırasında da en az 79 kişi yaralanmıştı, 11 kişi gözaltına alınmıştı.
Carrie Lam, 15 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, 3 Nisan'da meclise sunduğu tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını ifade ederek askıya alındığını duyurmuştu.
Protestolara yol açan yasal düzenleme süreciyle ilgili özür dileyen Lam, tasarının bu yasama döneminde gündeme gelmeyeceğini belirtmişti.

Yasal düzenlemenin askıya alınması kararını yeterli bulmayan ve tasarının tamamen iptali için gösterilerine devam eden protestocuların liderleri ise yasa tasarısı resmi olarak iptal edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini ifade etmişti.
Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 03:41 Kaynak: AA
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