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Hong Kong'da 140 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

Hong Kong'da 140 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

23.01.2022 16:06
Hong Kong'da 140 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesinde 140 Kovid-19 vakası tespit edildiği bildirildi.

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesinde 140 Kovid-19 vakası tespit edildiği bildirildi.

Yerel yönetimden yapılan açıklamada, kentte yurt dışı kaynaklı 15 ve yurt içi kaynaklı 125 vakaya rastlandı.

Yeni vaka sayısı, 2020 Temmuz'dan bu yana bir günde kaydedilen en yüksek sayı oldu. Kentte 30 Temmuz 2020'de 149 vaka tespit edilmişti.

Vakalardan 94'ünün son 3 günde iki apartman bloğunun karantinaya alındığı New Territories ilçesindeki Kwai Chung toplu konut bölgesinden kaynakladığı belirtildi.

Öte yandan, gün içinde 100'den fazla da "ön vaka" tespit edildiği bildirildi. Hong Konglu sağlık yetkilileri, Kovid-19 testi pozitif olduğu halde hastalık belirtisi göstermeyen vakaları genel vaka toplamına dahil etmiyor, "ön vaka" olarak ayrı sınıflandırıyor.

Yaklaşık 7,5 milyon nüfuslu kentte bugüne dek 13 bin 286 vaka görülürken, 213 kişi hayatını kaybetti.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Hong Kong'da 140 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika
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