Hong Kong'da 26 ton kurutulmuş köpek balığı yüzgeci ele geçirildi - Son Dakika

Çini'n Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ne Ekvador'dan gönderilen 2 konteynerde 26 ton kurutulmuş köpek balığı yüzgeci ele geçirildi.

"South China Morning Post" gazetesinin haberine göre, Hong Kong Gümrük ve Vergi Departmanı Yardımcı Müfettişi Danny Cheung Kwok-yin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 13'er ton kurutulmuş köpek balığı taşıyan 2 konteynerin kentte daha önce benzer bir olaya adı karışan bir lojistik şirketine gönderildiğini belirtti.

Söz konusu şirketin sahibinin gözaltına alındığını ifade eden Danny Cheung, konteynerlerde kurutulmuş köpek balığı yüzgeci dolu 300'den fazla plastik çantanın bulunduğuna ve bu yüzgeçlerin çoğunun nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan köpek balığı türlerine ait olduğuna dikkati çekti.

Yüzgeçlerin katledilen 38 bin 500 köpek balığından toplandığı tahmin ediliyor.

Hong Kong yasalarına göre, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya hayvan ve bitkilerin bir lisans belgesi olmadan ithalatı, ihracatı ve sahiplenilmesine yönelik maksimum 10 yıla kadar hapis cezası ve 10 milyon Hong Kong Doları (9 milyon 283 bin Türk Lirası) para cezası uygulanıyor.