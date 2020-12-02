Hong Kong'da 3 demokrasi aktivistine hapis cezası - Son Dakika

Hong Kong'da 3 demokrasi aktivistine hapis cezası

02.12.2020 11:40
Hong Kong'da 3 demokrasi aktivistine hapis cezası, System.String[]

Hong Kong'da demokrasi aktivistleri Joshua Wong, Agnes Chow ve Ivan Lam geçen yıl kitlesel protestolara katıldıkları gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı.

Hong Kong'da demokrasi aktivistleri Joshua Wong, Agnes Chow ve Ivan Lam geçen yıl kitlesel protestolara katıldıkları gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı.

Hong Kong'da demokrasi yanlısı aktivistler Joshua Wong, Agnes Chow ve Ivan Lam, geçen yıl kitlesel protesto gösterileri düzenlemişlerdi. Protesto gösterileri sırasında Hong Kong polis merkezleri yumurtalı ve grafitili saldırıların hedefi olmuştu. Demokrasi yanlısı protestolar, Çin'de geçtiğimiz aylarda çıkarılan tartışmalı güvenlik yasası ile bastırılmıştı. Göstericilere karşı sert önlemler getiren yeni güvenlik yasası kapsamında Wong, Chow ve Lam Ağustos ayında gözaltına alınarak, haklarındaki hükmün açıklanacağı bugüne kadar gözaltında tutulmuşlardı.

Geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıkarılan üçlü, geçen yılki kitlesel protesto gösterilerine liderlik etmek, kışkırtmak ve katılmak suçlamaları ile karşı karşıya kaldı. Mahkeme öncesinde Wong, avukatıyla konuştuktan sonra savunmasını değiştirmeye karar verdiğini açıklayarak, "Üçümüz tüm suçlamaları kabul etmeye karar verdik" dedi.

Ömür boyu hapis cezası almaktan kurtuldular

Üçlü hakkında bugün açıklanan hükümlere göre; Wong 13.5 ay hapis cezasına çarptırılırken, Chow 10 ay ve Lam 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Wong, Chow ve Lam; suçu, Çin'de Haziran ayında çıkarılan sert ulusal güvenlik yasasının yürürlüğe girmesinden önce işlediği için ömür boyu hapis cezası almaktan kurtuldu.

Çin'de geçen yıl çıkarılan tartışmalı küresel güvenlik yasası herhangi bir ayrılıkçı eylemi ve terörizm veya yabancı güçlerle gizli anlaşma eylemlerini suç sayıyor. Hükümet küresel güvenlik yasasını, aylarca süren şiddetli sokak protestolarından sonra sosyal istikrarı yeniden tesis etmek ve sürdürmek için gerekli olduğunu savunurken; eleştirmenler yasanın suistimale açık olduğunu ve muhalefeti etkili bir şekilde susturduğunu savunuyor.

(İHA)

Hong Kong'da 3 demokrasi aktivistine hapis cezası
Hong Kong'da 3 demokrasi aktivistine hapis cezası
Hong Kong'da 3 demokrasi aktivistine hapis cezası

Çin Halk Cumhuriyeti, Joshua Wong, Hong Kong, Protesto, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hong Kong'da 3 demokrasi aktivistine hapis cezası - Son Dakika


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