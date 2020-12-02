Hong Kong'da 3 demokrasi aktivistlerine hapis cezası

Hong Kong'da demokrasi yanlısı aktivistleri Joshua Wong, Agnes Chow ve Ivan Lam, kitlesel protestolara katıldıkları gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde demokrasi yanlısı göstericilerin düzenlediği protestolara katıldıkları gerekçesiyle üç aktivist Joshua Wong, Agnes Chow ve Ivan Lam, yasadışı protesto gösterilere katıldıkları nedeniyle hapis cezasına çaptırıldı.Üçlünün, Çin tarafından mecliste kabul edilen "Güvenlik Yasası'nın" yürürlüğe girmesinden önce suç işledikleri için olası bir ömür boyu hapis cezası almadıklarına dikkat çekildi. Aktivistlerden Wong, 13,5 ay, Chow 'un 10,Ivan Lam'ın da yedi ay hapis cezasına çarptırıldığı açıklandı.

GEÇEN YIL GÖZALTINA ALINMIŞLARDI

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde demokrasi yanlısı 13 aktivist, geçen yıl suçluların Çin'e iadesine ilişkin yasa tasarısına karşı yapılan kitlesel protestolardan bazılarını örgütledikleri ve bunlara katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

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