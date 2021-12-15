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Hong Kong'da 38 katlı binada çıkan yangında yüzlerce kişi çatıda mahsur kaldı - Son Dakika

Hong Kong'da 38 katlı binada çıkan yangında yüzlerce kişi çatıda mahsur kaldı

15.12.2021 10:27
Hong Kong'da 38 katlı binada çıkan yangında yüzlerce kişi çatıda mahsur kaldı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki Dünya Ticaret Merkezi'nde çıkan yangın nedeniyle 300'den fazla kişinin çatıda mahsur kaldığı bildirildi.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki Dünya Ticaret Merkezi'nde çıkan yangın nedeniyle 300'den fazla kişinin çatıda mahsur kaldığı bildirildi.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Causeway Bay'deki Gloucester Yolu'ndaki 38 katlı Dünya Ticaret Merkezi'nde yangın çıktı.

Polis yetkilileri, yaptığı açıklamada, yangın nedeniyle 300'den fazla kişinin gökdelenin çatısında mahsur kaldığını, 7 kişinin de dumandan etkilendiğini aktardı.

İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahale ettiği ve 100'den fazla kişinin binadan tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.

Yangının, elektrik odasından çıktığı tahmin ediliyor.

Dünya Ticaret Merkezi, Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hong Kong'da 38 katlı binada çıkan yangında yüzlerce kişi çatıda mahsur kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hong Kong'da 38 katlı binada çıkan yangında yüzlerce kişi çatıda mahsur kaldı - Son Dakika
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