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Hong Kong'da 4 üniversite öğrencisi, "terörü destekledikleri" gerekçesiyle gözaltına alındı - Son Dakika

Hong Kong'da 4 üniversite öğrencisi, "terörü destekledikleri" gerekçesiyle gözaltına alındı

18.08.2021 11:24
Hong Kong'da 4 üniversite öğrencisi,

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde bir üniversitedeki öğrenci konseyinin 4 üyesinin "terörü destekledikleri" iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde bir üniversitedeki öğrenci konseyinin 4 üyesinin "terörü destekledikleri" iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Emniyet Biriminin Ulusal Güvenlik Bölümünden Komiser Li Kwai-wah, Hong Kong Üniversitesinde öğrenci konseyi üyesi ve yaşları 18 ila 20 olan 4 kişinin, bir polis memurunu bıçakladıktan sonra intihar eden saldırganı takdir eden açıklamada bulunduklarını belirtti.

Li, bu 4 kişinin terörü desteklemekten gözaltına alındığını kaydetti.

Hong Kong'da bir kişi, geçen ay bir alışveriş bölgesinde polis memurunu bıçaklayarak yaraladıktan sonra intihar etmişti.

Bu olayın ardından Hong Kong Üniversitesi (HKU) Öğrenci Birliği, saldırganın ölümünden duyduğu "derin üzüntüyü" ve "fedakarlığı" nedeniyle takdirini dile getiren bir açıklama yayımlamıştı.

Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran 2020'de oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalanmıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyasınca "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş insanları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken; bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Komiser, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hong Kong'da 4 üniversite öğrencisi, 'terörü destekledikleri' gerekçesiyle gözaltına alındı - Son Dakika


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