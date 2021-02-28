Hong Kong'da 47 aktivist gözaltına alındı - Son Dakika

Hong Kong'da 47 aktivist gözaltına alındı

28.02.2021 12:09
Hong Kong'da 47 aktivist gözaltına alındı, System.String[]

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde polis, ulusal güvenlik kanununu ihlal ettikleri gerekçesiyle 47 demokrasi yanlısı aktivisti gözaltına aldı.

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde polis, ulusal güvenlik kanununu ihlal ettikleri gerekçesiyle 47 demokrasi yanlısı aktivisti gözaltına aldı.

Hong Kong Emniyet Biriminden yapılan açıklamada 47 kişinin "hükümeti devirmeye yönelik plan yaptıkları" gerekçesiyle gözaltına alındığı ve pazartesi günü mahkemeye çıkacağı belirtildi.

Açıklamada, yaşları 23 ila 64 olan aktivistlerin ocak ayında da gözaltına alındıkları ve ardından serbest bırakıldıkları kaydedildi.

Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen yeni güvenlik yasası, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalamıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyası tarafından "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Haziran, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hong Kong'da 47 aktivist gözaltına alındı - Son Dakika


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