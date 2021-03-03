Hong Kong'da 47 muhalifin yargılandığı dava üçüncü gününde sürüyor - Son Dakika

Hong Kong'da 47 muhalifin yargılandığı dava üçüncü gününde sürüyor

03.03.2021 10:25
Hong Kong'da 47 muhalifin yargılandığı dava üçüncü gününde sürüyor, System.String[]

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ulusal güvenlik kanunu ihlal etmek ve hükümeti yıkmaya çalışmakla suçlanan 47 muhalifin yargılandığı dava üçüncü gününde devam ediyor.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ulusal güvenlik kanunu ihlal etmek ve hükümeti yıkmaya çalışmakla suçlanan 47 muhalifin yargılandığı dava üçüncü gününde devam ediyor.

Hong Kong basınında yer alan haberlere göre, 1 Mart'tan bu yana süren davada hükümeti yıkmakla suçlanan sanıklar arasından dünkü duruşmaların uzun sürmesi nedeniyle rahatsızlanan birkaç kişi hastaneye kaldırıldı.

Bölgede 2020'de gayri resmi bir seçim organize ederek bu seçime katıldığı belirtilen ve ulusal güvenlik kanunu ihlal etmekten 28 Şubat'ta tutuklanan sanıkların avukatlarından bazıları kefaletle serbestlik talebinde bulundu. Ancak mahkeme henüz kararını açıklamadı.

Söz konusu 47 muhalifin tutuklanarak yargılanması, ulusal güvenlik kanununun yürürlüğe girmesinden bu yana muhaliflere yönelik en geniş çaplı operasyonlardan biri olarak görülüyor.

ABD, İngiltere, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, dün ve önceki gün Çin hükümetine, yargılanan muhaliflerin serbest bırakılması çağrısında bulunurken, Pekin yönetimi ise iç işlerine karışılmaması gerektiğini savunarak, Hong Kong yerel hükümetini kararlılıkla desteklediğini belirtiyor.

Muhaliflerin davasının başlamasının akabinde Hong Kong'daki demokrasi yanlıları mahkemenin önünde gösteri düzenleyerek yargılananlarla dayanışma içinde olduklarını belirtmişti.

İngiltere, ABD, Kanada ve bazı AB üyesi ülkelerin diplomatik temsilcileri de göstericilere eşlik etmişti.

Hong Kong'daki ulusal güvenlik yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen yeni güvenlik yasası, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalamıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak 1 Temmuz'da yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasayla Çin medyası tarafından "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş insanları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Hong Kong, 28 Şubat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hong Kong'da 47 muhalifin yargılandığı dava üçüncü gününde sürüyor - Son Dakika


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