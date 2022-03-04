Hong Kong'da 56 bin 827 Kovid-19 vakası kaydedildi - Son Dakika
Üye Girişi

Hong Kong'da 56 bin 827 Kovid-19 vakası kaydedildi

04.03.2022 04:56
Hong Kong'da 56 bin 827 Kovid-19 vakası kaydedildi

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı "5. dalga" etkisini artırarak sürdürüyor.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı "5. dalga" etkisini artırarak sürdürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte dün 24 saatte 56 bin 827 Kovid-19 vakası tespit edilirken virüs nedeniyle 198 kişi hayatını kaybetti.

Kentte dün günlük vaka sayısı bir kez daha salgının başından bu yana en yüksek düzeye çıkarken Omicron vakalarının yol açtığı salgında yılbaşından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 1153'e ulaştı.

Hong Kong'da bugüne dek 350 bin 577 vaka görüldü, 1366 kişi hayatını kaybetti. Halen 335 bin 959 hastanın tedavi gördüğü kentte sağlık sistemi üzerindeki yük giderek artıyor.

Ana karada 294 vaka

Öte yandan Çin ana karasında son 24 saatte 61'i yurt içi kaynaklı 294 Kovid-19 vakası tespit edildi. Yurt dışı kaynaklı 160 vakanın kayıtlara geçtiği ülkede an karada can kaybı yaşanmadı.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Hong Kong'a komşu Guangdong eyaleti, yurt dışı kaynaklı 117, yurt içi kaynaklı 22 vaka ile en fazla enfeksiyon tespit edilen bölge oldu.

Eyalet yönetimi sınırdan kaçak geçenlerin yol açtığı vakaları engellemek üzere sınır denetimlerini arttırdı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 110 bin 258 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti.

Yurt içi kaynaklı vakaların görüldüğü bölge, eyalet ve şehirlerde salgın kontrol ve önleme tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.

Çin, Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisi uyguluyor. Bu strateji karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri içeriyor.

Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahale ve yarattığı maliyet açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

YORUMLAR
500
Hong Kong'da 55 bin 553 Kovid-19 vakası kaydedildi Hong Kong'da 55 bin 553 Kovid-19 vakası kaydedildi Çin ve Hong Kong'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler Çin ve Hong Kong'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Omicron, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hong Kong'da 56 bin 827 Kovid-19 vakası kaydedildi - Son Dakika


Son Dakika
01:04 Gaziantep Türkiye Kupası'ndan elendi, teknik direktör Erol Bulut ateş püskürdü: Karaktersizliğini herkese gösterdi
00:59 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli istifa etti, yerine Vahit Kirişci atandı
00:37 Otomotiv devleri Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlara destek verdi! Araç ve parça göndermeyecekler
00:31 Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Zorbay Küçük yönetecek
00:26 Tır şoförü ve 2 arkadaşı 15 yaşındaki zihinsel engelli kıza 2 gün boyunca vahşeti yaşattı
00:14 Yoğun kar yağışı eğitime engel oldu! 9 ilde okullar 1 gün tatil edildi
00:09 Ibrahimovic, meğerse eleştirdiği takıma dönmek istemiş! PSG'nin sportif direktörü Leonardo her şeyi itiraf etti
23:19 Alanyaspor, Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti! Adını yarı finale yazdırdı
23:11 İsrail basını, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin tutumunu değerlendirdi: Şimdiye kadarki en büyük kazanan Erdoğan
22:40 Türk derbisinde heyecan bir saniye eksik olmadı! Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi 84-79 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 05:02:16. #1.12#
SON DAKİKA: Hong Kong'da 56 bin 827 Kovid-19 vakası kaydedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement