Hong Kong'da 56 bin 827 Kovid-19 vakası kaydedildi - Son Dakika

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı "5. dalga" etkisini artırarak sürdürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte dün 24 saatte 56 bin 827 Kovid-19 vakası tespit edilirken virüs nedeniyle 198 kişi hayatını kaybetti.

Kentte dün günlük vaka sayısı bir kez daha salgının başından bu yana en yüksek düzeye çıkarken Omicron vakalarının yol açtığı salgında yılbaşından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 1153'e ulaştı.

Hong Kong'da bugüne dek 350 bin 577 vaka görüldü, 1366 kişi hayatını kaybetti. Halen 335 bin 959 hastanın tedavi gördüğü kentte sağlık sistemi üzerindeki yük giderek artıyor.

Ana karada 294 vaka

Öte yandan Çin ana karasında son 24 saatte 61'i yurt içi kaynaklı 294 Kovid-19 vakası tespit edildi. Yurt dışı kaynaklı 160 vakanın kayıtlara geçtiği ülkede an karada can kaybı yaşanmadı.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Hong Kong'a komşu Guangdong eyaleti, yurt dışı kaynaklı 117, yurt içi kaynaklı 22 vaka ile en fazla enfeksiyon tespit edilen bölge oldu.

Eyalet yönetimi sınırdan kaçak geçenlerin yol açtığı vakaları engellemek üzere sınır denetimlerini arttırdı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 110 bin 258 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti.

Yurt içi kaynaklı vakaların görüldüğü bölge, eyalet ve şehirlerde salgın kontrol ve önleme tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.

Çin, Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisi uyguluyor. Bu strateji karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri içeriyor.

Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahale ve yarattığı maliyet açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.