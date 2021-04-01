Hong Kong'da 7 muhalif 2019'da yasa dışı protesto organize etmekten suçlu bulundu - Son Dakika

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde mahkeme, muhalif medya patronu Jimmy Lai ve 6 eski milletvekilini, 2019'da yasa dışı protesto organize etmek ve protestoya katılmaktan suçlu buldu.

Radio Television Hong Kong'un (RTHK) haberine göre, Hong Kong'un West Kowloon semtindeki bir Bölge Mahkemesi, muhalif medya patronu Lai, Demokratik Parti Kurucusu Başkanı Martin Lee, eski milletvekillerinden Margaret Ng, Cyd Ho, Lee Cheuk-yan, Albert Ho ve Leung Kwok-hung'un yargılandığı davaya ilişkin kararını açıkladı.

Karara göre, söz konusu kişiler Ağustos 2019'da yaklaşık 1,7 milyon kişinin katıldığı büyük çaplı bir protesto gösterisini organize etmek ve gösteriye katılmaktan suçlu bulundu.

Muhaliflerin ceza sürelerine ilişkin karar açıklanmadan önce mahkeme 16 Nisan'da muhaliflerin avukatlarının itirazlarını ele alacak.

Hong Kong'da yasa dışı toplantıya katılanlara 10 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.

Hong Kong Emniyet Biriminden 28 Şubat'ta yapılan açıklamada, 47 kişinin "hükümeti devirmeye yönelik plan yaptıkları" gerekçesiyle tutuklandığı belirtilmişti. Mahkeme, 5 Mart'ta tutuklu muhaliflerden Clarisse Yeung, Lawrence Lau, Hendrick Lui ve Mike Lam'ı, 11 Mart'ta da eski Milletvekili Helena Wong olmak üzere 8 kişiyi kefaletle serbest bırakmıştı.

Hong Kong'daki ulusal güvenlik yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran 2020'de oy birliğiyle kabul edilen yeni güvenlik yasası, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalamıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak 1 Temmuz 2020'de yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.