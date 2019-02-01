Hong Kong'da 8 Ton Karıncayiyen Pulu Ele Geçirildi

Hong Kong'da Gümrük İdaresi Yetkilileri yürüttükleri soruşturma sonucunda 8 ton karıncayiyen pulu ele geçirdiklerini açıkladı.

Hong Kong'da Gümrük İdaresi Yetkilileri yürüttükleri soruşturma sonucunda 8 ton karıncayiyen pulu ele geçirdiklerini açıkladı.



Hong Kong'da Gümrük İdaresi Yetkilileri yürütülen bir soruşturma sonucunda 16 Ocak'ta bir gümrük tesisinde konteynerin içine gizlenmiş 8 bin 300 kilo pangolin pulu ve 2 bin 100 kilo fildişinin ele geçirildiğini bildirdi. Yetkililer, "Bu şimdiye kadar ele geçirilen en büyük miktar pangolin pulu" açıklamasında bulundu.



Gümrük yetkilileri, düzinelerce torba içinde yer alan ve 8 milyon dolar değerinde olduğunu tahmin ettikleri karıncayiyen pulunu ve yakalanan fildişlerini basın mensupları için bir odada sergiledi.



Hong Kong'da yerel koruma gruplarından oluşan bir koalisyon 2 hafta önce yönetimi, yasal boşluklara ve yumuşak cezalara son vererek yasa dışı vahşi yaşam kaçakçılığından kurtulmak için daha fazla çaba göstermeye çağırmıştı.



Asya ve Afrika'da yaşayan sekiz türü bulunan karıncayiyenler, pulları ve etleri için avlanıyor. Vietnam ve Çin'in bazı kesimlerinde karıncayiyen eti lüks yiyecek olarak kabul ediliyor. Karıncayiyenin keratinli pulları ise geleneksel Çin tıbbında ilaç olarak kullanılıyor. - HONG KONG

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Bitişikteki Dükkanın Duvarını Kırarak 2 Milyon Liralık Vurgun Yaptılar

Karabiberim Klibinin Yıldızı İlknur Soydaş'tan Yıllar Sonra Gelen İtiraf: Para Almadım

Siirt'te Termal Su Aranırken Petrol Bulundu

24 Haziran'ı Bilen Şirket, İkisi Büyükşehir 6 İlde Yaptığı Anketi Paylaştı