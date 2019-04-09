Hong Kong'da 9 Bağımsızlık Yanlısı Suçlu Bulundu

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 9 bağımsızlık yanlısı, 2014 yılında düzenlenen "Şemsiye Devrimi" sırasında "kamu zararına neden olan davranış"tan suçlu bulundu.

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 9 bağımsızlık yanlısı, 2014 yılında düzenlenen "Şemsiye Devrimi" sırasında "kamu zararına neden olan davranış"tan suçlu bulundu.



Hong Kong mahkemesi tarafından suçlu bulunanlar arasında hukuk profesörü Benny Tai, emekli sosyoloji profesörü Chan Kin-man, papaz Chu Yiu-ming, meclis üyeleri, öğrenci liderleri ve bir aktivist olduğu belirtildi.



Sanıklar "kamu zararına neden olan davranış" suçlamalarını reddederek, davanın siyasi olduğunu ifade etti.



Sanıkların 7 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtildi.



İnsan Hakları İzleme Örgütünden Çinli araştırmacı Maya Wang, Hong Kong mahkemelerinin barışçıl protestoları "kamu zararına neden olan davranış" şeklinde tanımlamasının, barışçıl aktivistlere yönelik tutuklama ve yargılamaların artmasına neden olduğunu söyledi.



Suçlu bulunanlardan Chan Kin-man, yaptıklarından kesinlikle pişmanlık duymadıklarını belirtti.



Benny Tai, Hong Kong'da demokrasi için mücadele etmeye devam edeceklerini ifade etti.



Şemsiye Devrimi



Çin, Ağustos 2014'te Hong Kong halkının 2017'de yapılması planlanan seçimde kendi liderlerini seçebileceğini ancak adayların geniş temsilli bir komite tarafından belirleneceğini açıklamıştı. Bunun üzerine bağımsızlık yanlıları, Hong Kong'da gösteriler düzenlemişti.



"Occupy Central" sloganıyla başlayan olaylar, göstericilerin polisin kullandığı göz yaşartıcı gaza karşı kendilerini korumak için şemsiye açması nedeniyle uluslararası kamuoyunda "Şemsiye Devrimi" olarak adlandırılmıştı.



Çin'den bağımsızlığı savunanlar, kademeli seçim sisteminin yerine bölgede evrensel standartlarda seçimlerin yapılmasını savunuyor.



Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti. İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a, 2047 yılına kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

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