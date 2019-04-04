Son Dakika Haberleri: Hong Kong'da 91 Kilogram Kokain Ele Geçirildi

Hong Kong'da 91 Kilogram Kokain Ele Geçirildi

1 saat önce

HONG Çin'in Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi'nde 91 kilogram kokain ele geçirildi.

Hong Kong'da 91 Kilogram Kokain Ele Geçirildi, System.String[]
HONG Çin'in Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi'nde 91 kilogram kokain ele geçirildi.

Gümrük yetkilileri, Hong Kong'da düzenlenen operasyonda 91 kilogram kokainin ele geçirildiğini, bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hong Kong, yasa dışı uyuşturucu ve vahşi hayvan kaçakçılığında Asya'nın önemli geçiş noktalarından biri olarak görülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:14 Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Güncel
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