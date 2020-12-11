Hong Kong'da aktivist Chung, Çin bayrağına hakaretten suçlu bulundu - Son Dakika

Hong Kong'da aktivist Chung, Çin bayrağına hakaretten suçlu bulundu

11.12.2020 11:49
Hong Kong'da aktivist Chung, Çin bayrağına hakaretten suçlu bulundu, System.String[]

Hong Kong'da, Çin bayrağını yere attığı için ulusal bayrağa hakaret etmekle suçlanan aktivist Tony Chung, suçlu bulundu.

Hong Kong'da, Çin bayrağını yere attığı için ulusal bayrağa hakaret etmekle suçlanan aktivist Tony Chung, suçlu bulundu.

Çin yönetimi tarafından uzun zamandır baskı altında kalması ile gündemde yer alan Hong Kong'da, Çin baskısı etkisini arttırarak devam ediyor. Hong Konglu genç muhalif Tony Chung'a yönelik 2019 yılında Çin ulusal bayrağına hakaret suçlaması ile açılan dava sonuçlandı. Chung davasının bugünkü duruşmasında verilen kararda Hong Konglu genç suçlu bulundu. Chung hakkındaki suçlamaları kabul etmezken, Hong Konglu aktivistin cezasının 29 Aralık'ta belli olması bekleniyor. Chung'un en fazla 3 ila 5 yıl arasında hapis cezası ile yargılanması bekleniyor. Chung ise yargılandığı adliyede destekçilerine "Hong Konglular bekleyin" çağrısında bulundu.

Tony Chung, Ekim ayında Hong Kong'da bulunan ABD konsolosluğunun karşısında sivil polisler tarafından tutuklanarak gözaltına alınmıştı. Chung, Pekin yönetiminin Hong Konglu muhalifleri bastırmak adına Haziran ayında belirlediği yeni Ulusal Güvenlik Kanununu çerçevesinde yargılanan ilk politik figür olarak yerel gündemde yeri almıştı. Bu nedenle genç muhalif yeni kanuna göre kara para aklama ve kışkırtıcı içerik yayınlamak için komplo kurma gibi suçlamalar gerekçesiyle müebbet hapis cezası ile karşı karşıya. - HONG KONG

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Hakaret, Dava, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hong Kong'da aktivist Chung, Çin bayrağına hakaretten suçlu bulundu - Son Dakika


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