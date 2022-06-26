Hong Kong'da Ana Vatana Dönüşün 25. Yıl Dönümü Kutlanıyor - Son Dakika
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Hong Kong'da Ana Vatana Dönüşün 25. Yıl Dönümü Kutlanıyor

26.06.2022 15:24
Hong Kong'da Ana Vatana Dönüşün 25. Yıl Dönümü Kutlanıyor

HONG KONG, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, Hong Kong'un ana vatana dönüşünün 25. yıl dönümü kutlanıyor.

HONG KONG, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, Hong Kong'un ana vatana dönüşünün 25. yıl dönümü kutlanıyor.

Hong Kong'da Ana Vatana Dönüşün 25. Yıl Dönümü Kutlanıyor
Hong Kong'da Ana Vatana Dönüşün 25. Yıl Dönümü Kutlanıyor

Çin'in güneyindeki Hong Kong'da bulunan Tsim Sha Tsui'daki ışık şovu, 25 Haziran 2022. (Fotoğraf: Wang Shen/Xinhua)

Hong Kong'da Ana Vatana Dönüşün 25. Yıl Dönümü Kutlanıyor

Çin'in güneyindeki Hong Kong'da bulunan Tsim Sha Tsui'da cephesine ışık enstalasyonu uygulanmış bir bina, 25 Haziran 2022. (Fotoğraf: Wang Shen/Xinhua)

Hong Kong'da Ana Vatana Dönüşün 25. Yıl Dönümü Kutlanıyor

Çin'in güneyindeki Hong Kong'da bulunan Tsim Sha Tsui'daki ışık şovu, 25 Haziran 2022. (Fotoğraf: Wang Shen/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hong Kong'da Ana Vatana Dönüşün 25. Yıl Dönümü Kutlanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hong Kong'da Ana Vatana Dönüşün 25. Yıl Dönümü Kutlanıyor - Son Dakika
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