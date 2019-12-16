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Hong Kong'da AVM'lerde Noel alış verişi yerine protesto
6 saat önce
Hong Kong'ta yönetim karşıtı gösteriler Noel döneminde de ara verilmeden devam ediyor. Kentin altı farklı noktasındaki alış veriş merkezinde yapılan gösterilere polis müdahale etti.
Hong Kong'ta yönetim karşıtı gösteriler Noel döneminde de ara vermeden devam ediyor. Kentin altı farklı noktasındaki alış veriş merkezinde yapılan gösterilere polis müdahale etti.
Sha Tin'de güvenlik güçleri biber gazı kullanarak protestocuları dağıttı.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 09:23
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