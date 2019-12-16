Hong Kong'da AVM'lerde Noel alış verişi yerine protesto - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hong Kong'da AVM'lerde Noel alış verişi yerine protesto - Son Dakika Dünya

Hong Kong'da AVM'lerde Noel alış verişi yerine protesto

6 saat önce

Hong Kong'ta yönetim karşıtı gösteriler Noel döneminde de ara verilmeden devam ediyor.

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Hong Kong'ta yönetim karşıtı gösteriler Noel döneminde de ara verilmeden devam ediyor. Kentin altı farklı noktasındaki alış veriş merkezinde yapılan gösterilere polis müdahale etti. View on euronews

Hong Kong'da AVM'lerde Noel alış verişi yerine protesto

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 09:27 
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