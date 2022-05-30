Hong Kong'un yeni seçilen lideri Lee, Pekin'de Devlet Başkanı Şi ile görüştü

Çin, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde baş yöneticiliğe seçilen John Lee Ka-chiu, atama mektubunu almak üzere geldiği başkent Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile buluştu.

Devlet Başkanı Şi, Hong Kong'un yeni seçilen liderini Pekin'in Haydien ilçesindeki Diaoyutay Devlet Konukevi'nde kabul etti.

Şi, görüşmede, Lee'nin "ulusal güvenliği korumaya adamış bir yurtsever olduğunu", "farklı görevlerdeki başarısıyla kendini kanıtladığını" belirterek, güvenini dile getirdi.

Lee'nin İç Güvenlik Sekreteri olarak görev yaptığı 2019'da suçluların iadesi yasa tasarısına karşı kitlesel protestoların yaşandığı döneme atıf yapan Şi, "Merkezi hükümet, yerel hükümet ve toplumun farklı kesimlerinin ortak çabasıyla Hong Kong kargaşadan sağlam bir yönetim düzenine geçti. Şimdi refah yolunda ilerlemek için kritik bir döneme girdik. Yeni hükümetin bu dönemde yönetime yeni çehre kazandıracağına, Hong Kong'un kalkınmasında yeni sayfa açacağına inanıyorum." dedi.

Şi, Pekin'in Hong Kong'da "tek ülke, iki sistem" anlayışını kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğini belirterek, "Anavatana devrinden bu yana geçen 25 yılda Hong Kong zor koşullardan geçti büyük sorunlarla karşılaştı ancak tek ülke, iki sistem anlayışının başarısı dünyada yaygın olarak kabul gördü. Merkezi hükümetin bu ilkeyi kesin ve kapsamlı şekilde uygulamaya kararlılığı değişmeyecek." ifadelerini kullandı.

Bölgenin seçim sisteminde yapılan değişikliklere değinen Şi, "Yeni seçim sistemi, Hong Kong'u vatanseverlerin yönetmesinin sağlanması açısından kritik rol oynadı. Bu tek ülke, iki sistem anlayışına, Hong Kong'un koşullarına ve kalkınma ihtiyaçlarına uygun demokratik siyasal sistemdir. Buna değer verilmeli, uzun vadeli olarak korunmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

John Lee de kendisine duyduğu güven için Şi'ye teşekkür ederek, "Merkezi hükümetin güvenine layık olmaya ve Hong Kong halkının beklentilerine yanıt vermeye çalışacağım." şeklinde konuştu.

Baş yöneticiliğe seçilen Lee, atama mektubunu, bugün Pekin'de düzenlenen törenle Başbakan Li Kıçiang'dan almıştı.

Hong Kong'da daha önce İç Güvenlik Sekreterliği ve Baş Sekreterlik görevlerinde bulunan polis kökenli Lee, 8 Mayıs'ta yapılan seçimi, baş yöneticiyi seçmeye yetkili Seçim Komitesi üyelerinin kullandığı 1424 geçerli oyun 1416'sını alarak kazanmıştı.

Çin merkezi yönetimine yakın bir isim olarak bilinen Lee, Yasama Meclisi, meslek grupları ve iş dünyasından temsilcilerin yer aldığı Komitenin, büyük bölümü Çin yanlısı üyelerinden 786'sının desteğiyle aday olmuştu.

Görevi 1 Temmuz'da devralacak Lee, ABD'nin, muhalefete yönelik baskılar nedeniyle yaptırım uyguladığı Hong Konglu yetkililer arasında yer alıyor.

Hong Kong, Çin'e bağlı olmasına rağmen kendisine ait para birimi, dil, hukuk sistemi ve kimlik kullanıyor. Özerk yapılı bölgenin sadece savunma ve dış politika gibi konularda Pekin'e bağlı olduğu bu yönetim modeli, "bir ülke, iki sistem" olarak adlandırılıyor.

Pekin yönetimi, son yıllarda Ulusal Güvenlik Yasası gibi yasal değişikliklerle bölgenin özerk yönetim yapısını aşındırdığına yönelik eleştirilere hedef oluyor.