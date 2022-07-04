Hong Kong'da batan gemideki 12 kişinin cansız bedeni bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Hong Kong'da batan gemideki 12 kişinin cansız bedeni bulundu

04.07.2022 14:13
Hong Kong'da batan gemideki 12 kişinin cansız bedeni bulundu

Hong Kong'da Cumartesi günü içinde 30 yolcu ve 20'den fazla mürettebatın bulunduğu geminin ikiye ayrılarak batmasının ardından kayıp kişiler için sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında 12 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Hong Kong'da Cumartesi günü içinde 30 yolcu ve 20'den fazla mürettebatın bulunduğu geminin ikiye ayrılarak batmasının ardından kayıp kişiler için sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında 12 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Hong Kong'da etkili olan Chaba Fırtınası nedeniyle Cumartesi günü içinde 30 yolcu ve 20'den fazla mürettebatın bulunduğu gemi ikiye ayrılarak batmıştı. Olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 12 kişinin cansız bedeni, batan geminin 50 deniz mili uzağında bulundu. Hayatını kaybeden kişilerin boğulmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

4 kişi kurtarıldı

Bölgede 7 uçak, yüzlerce bot ve balıkçı teknesiyle devam eden kurtarma operasyonlarında 4 gemi personeli de kurtarıldı.

Çin'de karaya ulaştı

Hong Kong'da Chaba Fırtınası'nın neden olduğu şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle toplu taşımaya kısıtlama getirilmiş ve birçok iş yeri kepenk indirmişti. Çin'de ise yılın ilk tayfunu olarak bilinen Chaba, Guangdong eyaletinin Maoming kentinde karaya ulaşmıştı. Yetkililer, tayfunun sebep olduğu şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle ülkenin birçok noktasına rekor yağış uyarısında bulunmuştu. Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi karaya ulaşan tayfunun, saatte 15 ila 20 kilometre arasında değişen hız ile kuzeybatıya doğru ilerlediğini bildirmişti. - HONG KONG

YORUMLAR
500
Asya borsaları karışık seyretti Asya borsaları karışık seyretti Hong Kong Saray Müzesi Kapılarını Halka Açtı Hong Kong Saray Müzesi Kapılarını Halka Açtı
Kaynak: İHA

Hong Kong, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hong Kong'da batan gemideki 12 kişinin cansız bedeni bulundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:01 Süper Lig 2022-2023 sezonunun fikstürü çekimi, belli oluyor
18:55 Marmaris'te köpekbalığını paspas sopasıyla kovalamışlardı! Belediyeden açıklama geldi: Canlı Akdeniz zarganasıdır
18:29 Çaycı aracına yaslanınca kıyamet koptu! Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
18:22 Danimarka'da AVM'ye silahlı saldırıda bulunan kişi 24 gün hapis cezasına çarptırıldı
18:15 Barcelona'da transfer süreci devam ediyor! Andreas Christensen ve Milan'da sonra Franck Kessie'yi kadrosuna kattı
18:05 Vatandaş cebinden çıkardığı bozuk paralarla isyan etti! Ekrem İmamoğlu ne yanıt vereceğini bilemedi
17:53 Bolu'da kooperatif binasına giren çiftçi, yerler kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkardı
17:33 Acun Ilıcalı, başarısızlığın sorumlusunu Aziz Yıldırım gösterdi... Fenerbahçe camiası karıştı
17:29 İBB Başkanı İmamoğlu'nun "Görevim son bulabilir" çıkışına CHP'den yanıt: Gönlü rahat olsun
16:50 Geleceği gören robot yaptılar! Ortaya çıkan sonuç dünyayı hayrete düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 20:09:54. #1.13#
SON DAKİKA: Hong Kong'da batan gemideki 12 kişinin cansız bedeni bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement