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Hong Kong'da belediye meclisi seçimlerini Pekin karşıtları kazandı

6 saat önce

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde aylardır süren protestoların gölgesinde dün yapılan yerel seçimde demokrasi savuncuları, Pekin yanlılarına karşı üstünlük sağlayarak belediye meclis üyeliği sandalyelerinin çoğunu kazandı

Hong Kong'da belediye meclisi seçimlerini Pekin karşıtları kazandı, System.String[]

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde aylardır süren protestoların gölgesinde dün yapılan yerel seçimde demokrasi savunucuları, Pekin yanlılarına karşı üstünlük sağlayarak belediye meclis üyeliği sandalyelerinin çoğunu kazandı.


Demokrasi savunucuları, 7 milyon 400 bin nüfuslu kentte, 18 seçim bölgesinde 452 belediye meclisi üyesini belirlemek üzere yapılan yerel seçimden zaferle ayrılarak, gelecek yıl yapılacak genel seçim öncesi elini güçlendirdi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Pekin, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 08:54 
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