Son Dakika Haberleri: Hong Kong'da bıçaklı saldırgan siyasetçinin kulağını ısırarak kopardı
Son Dakika Dünya Hong Kong'da bıçaklı saldırgan siyasetçinin kulağını ısırarak kopardı

Hong Kong'da bıçaklı saldırgan siyasetçinin kulağını ısırarak kopardı

6 saat önce

Hong Kong'da polisin, göstericilerin toplandığı alışveriş merkezlerine düzenlediği baskın sırasında 5 kişiyi yaralayan bıçaklı saldırganın bir siyasetçinin kulağını ısırarak kopardı

Hong Kong'da bıçaklı saldırgan siyasetçinin kulağını ısırarak kopardı, System.String[]

Hong Kong'da polisin göstericilerin toplandığı alışveriş merkezlerine düzenlediği baskın sırasında 5 kişiyi yaralayan bıçaklı saldırgan bir siyasetçinin kulağını ısırarak kopardı.


Yerel basın, Hong Kong'un Cityplaza semtinde bir alışveriş merkezi dışında meydana gelen olayda, saldırganın etrafına bıçakla saldırarak 2'si ağır 5 kişiyi yaraladıktan sonra kendisini durdurmaya çalışan politikacı Andrew Chiu'nun kulağının bir bölümü ısırarak kopardığını yazdı.

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Hong Kong, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:27 
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