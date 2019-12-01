Hong Kong'da binlerce gösterici yine sokaklarda

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde binlerce kişi, demokratik reform ve göstericilere karşı güç kullanılmasının soruşturulması talebiyle sokaklara döküldü.

Victoria Limanı'nın Kowloon bölgesine doğru yürüyüşe geçen binlerce gösterici arasında siyah kıyafetler giyen ve maske takan gençlerin yanı sıra çocuklarıyla katılanlar dikkati çekti.

Gösteriye bebeğiyle gelen Lily Chau, "Biz dışarı çıkmazsak hükümet bunun sadece gençlerin meselesi olduğunu söyleyecek ama bu Hong Kong'un hepimizi etkileyen bir sorunu. Korkarsak hükümet haklarımızı çiğnemeye devam edecek." diye konuştu.

Birçok gösterici, demokrasi taleplerini işaret etmek için bir el havada "Beş talep, daha az değil" ve "Polis gücünü dağıt" sloganları attı.

Hong Kong'da gösteriler için görevlendirilen çevik kuvvet, bazı bölgelerde biber gazı ve göz yaşartıcı gaz kullanırken, göstericilerin polise kaldırım taşları attığı görüldü.

Bölgede sabah saatlerinde de sarı balonlar taşıyan ve polisin göz yaşartıcı gaz kullanmasını protesto eden 200 kişilik grup, hükümet binalarına yakın Edinburgh Meydanı'na yürümüştü.

Siyah kıyafetler giyen, maske takan ve ABD bayrakları taşıyan bir diğer grup da ABD Konsolosluğunun önünde toplanmıştı. Bazı göstericilerin "Başkan (Donald) Trump, lütfen Hong Kong'u özgürleştir", "Hong Kong'u yine büyük yap" yazılı pankartlar taşıması dikkati çekmişti.

Protestolarda şiddet dalgası

Hong Kong'da, haziranda, şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi yanlısı protestolarda, son haftalarda protestocular ile polis arasındaki çatışma ve şiddet olayları artmıştı.

Tasarı, 23 Ekim'de resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, "demokratik reform" talepleriyle eylemleri sürdürme kararı almıştı.

Göstericiler, tasarının geri çekilmesiyle protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini, polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını ve kentte siyasi reform sürecinin yeniden başlatılmasını içeren beş talep öne sürüyor.

Resmi verilere göre, Hong Kong'da hazirandan bu yana yaklaşık 5 bin protestocu gözaltına alındı.