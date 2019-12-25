Hong Kong'da bir eylemci alışveriş merkezinin ikinci katından zemine atladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hong Kong'da bir eylemci alışveriş merkezinin ikinci katından zemine atladı - Son Dakika

Hong Kong'da bir eylemci alışveriş merkezinin ikinci katından zemine atladı

6 saat önce

Hong Kong'da devam eden ve yeni yıl dolayısıyla şiddetlenen protestolar alışveriş merkezlerinde devam ediyor.

Hong Kong'da bir eylemci alışveriş merkezinin ikinci katından zemine atladı, System.String[]

Hong Kong'da devam eden ve yeni yıl dolayısıyla şiddetlenen protestolar alışveriş merkezlerinde devam ediyor. Polisin kovaladığı bir eylemci kaçarken alıveriş merkezinin ikinci katından atlayınca ağır yaralandı.

Haziran ayından bu yana devam eden Hong Kong'daki hükümet karşıtı protestolarda, eylemcilerle polis arasındaki tansiyon yeni yılın gelmesiyle yükseldi. Özellikle alışveriş merkezlerinde polisle çatışan eylemcilere polis biber gazı ile karşılık verdi. Yuen Long Alışveriş Merkezin'de polisin yakalamak istediği bir eylemci koşarken durmayarak alışveriş merkezinin ikinci katından aşağı atladı ve zemine çakıldı. Yetkililer tarafından hastaneye kaldırılan eylemci tedavi altına alındı. Hong Kong Üniversitesi Fen ve Teknoloji Fakültesi Radyosu olayın görüntülerini yayınladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polisin eylemciyi tutuklama anları

-Başka polisin eylemcinin peşinden koşması

-Eylemcinin polisten kaçması ve aşağı atlaması

-Eylemcinin yerde acıdan kıvranma anları


Hong Kong, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:59 Kaynak: DHA
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