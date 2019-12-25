Hong Kong'da bir eylemci alışveriş merkezinin ikinci katından zemine atladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hong Kong'da bir eylemci alışveriş merkezinin ikinci katından zemine atladı - Son Dakika Dünya

Hong Kong'da bir eylemci alışveriş merkezinin ikinci katından zemine atladı

6 saat önce

? Hong Kong'da devam eden ve yeni yıl dolayısıyla şiddetlenen protestolar alışveriş merkezlerinde devam ediyor.

Hong Kong'da bir eylemci alışveriş merkezinin ikinci katından zemine atladı, System.String[]

? Hong Kong'da devam eden ve yeni yıl dolayısıyla şiddetlenen protestolar alışveriş merkezlerinde devam ediyor. Polisin kovaladığı bir eylemci kaçarken alıveriş merkezinin ikinci katından atlayınca ağır yaralandı.Haziran ayından bu yana devam eden Hong Kong'daki hükümet karşıtı protestolarda, eylemcilerle polis arasındaki tansiyon yeni yılın gelmesiyle yükseldi. Özellikle alışveriş merkezlerinde polisle çatışan eylemcilere polis biber gazı ile karşılık verdi. Yuen Long Alışveriş Merkezin'de polisin yakalamak istediği bir eylemci koşarken durmayarak alışveriş merkezinin ikinci katından aşağı atladı ve zemine çakıldı. Yetkililer tarafından hastaneye kaldırılan eylemci tedavi altına alındı. Hong Kong Üniversitesi Fen ve Teknoloji Fakültesi Radyosu olayın görüntülerini yayınladı.

- Çin

Hong Kong, Polis, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: 2011'de Kanal İstanbul'u eleştiren Bahçeli'den yeni açıklama: Geçmişte ne söylemişsek arkasındayız
TIR'IN gizli bölmelerinden 3 bin kaçak sigara ve cep telefonları çıktı Hollanda'da kadın cinayeti: Sokak ortasında bıçaklanarak öldürülmüş kadın cesedi bulundu Raylarda ölü bulunan kadının üzerinden 10 yük treni geçmiş

Son Dakika Haberleri
19:30 Çin'in akıllı şehirlerinin vatandaşına maliyeti ne? - Son Dakika Haber
19:10 "Cumhur ittifakının en güzel temsil edildiği il Kütahya'dır" - Son Dakika Haber
19:05 İran, eylemlerde ölenler için anma törenleri öncesi bazı bölgelerde mobil interneti kesti - Son Dakika Haber
19:02 Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika Haber
19:02 Maltepe'de sokağa terk edilmiş bebek bulundu - Son Dakika Haber
18:42 Wall Street Journal'dan kapsamlı analiz: Türkiye rest çekiyor ve kazanıyor - Son Dakika Haber
18:41 Fransa'da öldürdü Bursa'da itiraf etti! Yasak aşk cinayetinin detayları ortaya çıktı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 19:32:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hong Kong'da bir eylemci alışveriş merkezinin ikinci katından zemine atladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]