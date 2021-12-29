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Hong Kong'da bir haber sitesine baskında 6 kişiye gözaltı - Son Dakika

Hong Kong'da bir haber sitesine baskında 6 kişiye gözaltı

29.12.2021 10:52
Hong Kong'da bir haber sitesine baskında 6 kişiye gözaltı

Hong Kong'da demokrasi yanlısı bir haber sitesine yönelik baskında 6 kişi gözaltına alındı.

Hong Kong'da demokrasi yanlısı bir haber sitesine yönelik baskında 6 kişi gözaltına alındı.

Bu yılın başında demokrasi yanlısı ve halkı kışkırtıcı söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle Apple Daily gazetesinin kapatılmasının ardından Hong Kong merkezli yayın yapan bir haber sitesine daha baskın düzenlendi. Stand News adlı haber sitesine yönelik 200 polisin katıldığı baskında 6 kişi gözaltına alındı. Hong Kong polisi, geçtiğimizin yılın başlarında kabul edilen tartışmalı "güvenlik yasası" ile elde ettiği el koyma yetkisini kullanarak, haber sitesinin ofisinde bulunan bilgisayar ve haber dokümanlarına el koydu. Polis, tutuklanan 6 kişinin halkı kışkırtıcı yayınlar yaptıkları gerekçesiyle bugün gözaltına alındıklarını ve şahısların evlerinde de aramanın sürdüğünü söyledi.

Gözaltına alınan 6 kişinin 2 yıl hapis ve 640 dolar para cezasına çarptırılabilir.

Polis gözaltına alınanların isimlerini açıklamazken Stand News'te çalışmış 2 editörün yanı sıra yönetim kurulunda görev alan şarkıcı Denise Ho ve eski milletvekili Margaret Ng'nin de gözaltına alınanlar arasında olduğu ifade edildi. Stand News Editörü Ronson Chan, gözaltına alındığını ardından da serbest bırakıldığını çektiği bir video ile sosyal medya hesabından takipçileri paylaştı. Chan, polisin basın kartına ve elektronik cihazlarına da el koyduğunu söyledi.

Sivil toplum kuruluşu Hong Kong Watch'un kurucu ortağı ve aynı zamanda CEO'su olan Benedict Rogers, haber kuruluşlarına düzenlenen baskın ve gözaltlarının basın özgürlüğünü kısıtladığına ve bunun bir saldırı olduğunu söyledi. Haber kuruluşlarına düzenlenen baskın ve tutuklamalar, Çin hükümetinin muhalif hareketleri ve isyanları engellemeye çalışmasından kaynaklanıyor. - HONG KONG

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Hong Kong, Polis, Apple, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hong Kong'da bir haber sitesine baskında 6 kişiye gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hong Kong'da bir haber sitesine baskında 6 kişiye gözaltı - Son Dakika
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