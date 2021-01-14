Hong Kong'da bir internet sitesi Ulusal Güvenlik Yasası uyarınca erişime kapatıldı - Son Dakika

Hong Kong'da bir internet sitesi Ulusal Güvenlik Yasası uyarınca erişime kapatıldı

14.01.2021 16:25
Hong Kong'da bir internet sitesi Ulusal Güvenlik Yasası uyarınca erişime kapatıldı, System.String[]

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde muhalif bir internet sitesi, Ulusal Güvenlik Yasası gereğince erişime kapatıldı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde muhalif bir internet sitesi, Ulusal Güvenlik Yasası gereğince erişime kapatıldı.

Hong Kong Broadband Network isimli internet servis sağlayıcısı tarafından yapılan açıklamada, HKChronicles (Hong Kong Kronikleri) adlı web sitesinin, 2019'da Hong Kong'da düzenlenen gösteriler sırasında Pekin yönetimini destekleyenler ve Hong Kong polisi hakkında kişisel verileri yayımladığı için dün itibarıyla erişime engellendiği duyuruldu.

Sitenin engellenme gerekçelerinden biri olarak ayrıca Hong Kong'da hükümet karşıtı gösterilere hangi işletmelerin destek verip hangilerinin vermediğini gösteren bir sınıflandırmayla boykot çağrısında bulunması gösterildi.

HKChronicles'ın baş editörü Naomi Chan, geçen hafta sitede paylaştığı bir gönderide, Hong Kong'daki kullanıcıların siteye erişemediklerini ifade ederek, SmarTone, China Mobile Hong Kong, PCCW ve Hong Kong Broadband Network gibi telekom şirketlerini siteye erişimi engellemekle suçlamıştı.

China Mobile Hong Kong, PCCW ve SmarTone şirketleri ise Chan'ın iddialarıyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Uygulama, Hong Kong'da muhalif kesimde, Pekin yönetiminin Çin'deki "Büyük Güvenlik Duvarı"na benzer şekilde Google, Facebook ve Twitter gibi platformları da engelleyeceği endişelerine neden oldu.

Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalamıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan ilgili yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasayla, Çin medyası tarafından "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güvenlik Yasası, Hong Kong, Pekin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hong Kong'da bir internet sitesi Ulusal Güvenlik Yasası uyarınca erişime kapatıldı - Son Dakika


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