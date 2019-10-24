Son Dakika Haberleri: Hong Kong'da bir milyarder otomobiline park yeri almak için 1 milyon dolar ödedi
Son Dakika Dünya Hong Kong'da bir milyarder otomobiline park yeri almak için 1 milyon dolar ödedi

Hong Kong'da bir milyarder otomobiline park yeri almak için 1 milyon dolar ödedi

51 dakika önce

Fiyatların adeta el yaktığı, fakir ile zengin arasındaki uçurumun ise her geçen gün büyüdüğü bölgede bir araç yeri neredeyse 1 milyon dolara el değiştirdi

Hong Kong'da bir milyarder otomobiline park yeri almak için 1 milyon dolar ödedi, System.String[]

Çin'e karşı halk protestoları ile gündeme oturan Hong Kong özerk bölgesi bu sefer fahiş fiyata satılan bir park yeri ile çekti.


Fiyatların adeta el yaktığı, fakir ile zengin arasındaki uçurumun ise her geçen gün büyüdüğü bölgede bir araç yeri neredeyse 1 milyon dolara el değiştirdi. İsminin açıklanmasını istemeyen bir iş insanının aldığı park yerine hangi değerde bir aracın konulacağı da merak konusu oldu.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 06:13 
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