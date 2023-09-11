Hong Kong'da genç kız, canlı yayın sırasında tacize uğradı

Hong Kong'da Güney Koreli genç kız, canlı yayın esnasında Hindistanlı bir göçmenin tacizine uğradı.
Hong Kong'da sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan Güney Koreli genç kız korku dolu anlar yaşadı. Genç kız, canlı yayın esnasında arkasından yaklaşan Hindistanlı bir göçmenin tacizine uğradı.
Adam, genç kıza sarılıp öpmeye çalıştı. Genç kızı kolundan tutup götürmeye çalışan tacizci, canlı yayında olduklarını fark edince koşarak kaçtı.
Neye uğradığını şaşıran genç kız büyük panik yaşadı. Korku dolu anlar kameraya anbean yansıdı.
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