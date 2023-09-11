Hong Kong'da genç kız, canlı yayın sırasında tacize uğradı - Son Dakika

Hong Kong'da genç kız, canlı yayın sırasında tacize uğradı

Son Güncelleme: 11.09.2023 18:32

Hong Kong'da sosyal medyada canlı yayın yapan genç kız, yolda yürüdüğü esnada Hindistanlı bir göçmenin tacizine uğradı. Genç kıza sarılıp öpmeye çalışan adam kolundan tutup götürmeye çalıştı. Canlı yayında olduklarını fark eden tacizci daha sonra koşarak kaçtı. Korku dolu anlar yaşayan genç kızın yüzündeki endişe kameraya yansıdı.

Hong Kong'da Güney Koreli genç kız, canlı yayın esnasında Hindistanlı bir göçmenin tacizine uğradı.

CANLI YAYINDA TACİZE UĞRADI

Hong Kong'da sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan Güney Koreli genç kız korku dolu anlar yaşadı. Genç kız, canlı yayın esnasında arkasından yaklaşan Hindistanlı bir göçmenin tacizine uğradı.

SARILIP ÖPMEYE KALKTI

Adam, genç kıza sarılıp öpmeye çalıştı. Genç kızı kolundan tutup götürmeye çalışan tacizci, canlı yayında olduklarını fark edince koşarak kaçtı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Neye uğradığını şaşıran genç kız büyük panik yaşadı. Korku dolu anlar kameraya anbean yansıdı.

Güney Kore, Hong Kong, Hukuk, 3. Sayfa, Teknoloji, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Hong Kong'da genç kız, canlı yayın sırasında tacize uğradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hong Kong'da genç kız, canlı yayın sırasında tacize uğradı - Son Dakika
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