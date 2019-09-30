Hong Kong'da Çatışmalar Büyüdü
24 dakika önce
Hong Kong'da protestocular ve polis arasında iki gündür üst üste çatışmalar yaşanıyor.
Hong Kong'da protestocular ve polis arasında iki gündür üst üste çatışmalar yaşanıyor. Çin'in Salı günü kutlaması beklenen kuruluş yıldönümü öncesinde gösterilerin daha fazla şiddete neden olmasından endişe ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:02
Adana'da İki kadın sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı Çin'de yolcu otobüsü ve kamyonun çarpışması sonucu 36 kişi öldü, 36 kişi yaralandı İşte polise bombalı saldırı yapan teröristler Adana'daki bombalı saldırıyı düzenleyen teröristlerin kimlikleri saptandı