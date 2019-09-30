Son Dakika Haberleri: Hong Kong'da Çatışmalar Büyüdü
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Hong Kong'da Çatışmalar Büyüdü

24 dakika önce

Hong Kong'da protestocular ve polis arasında iki gündür üst üste çatışmalar yaşanıyor.

Hong Kong'da protestocular ve polis arasında iki gündür üst üste çatışmalar yaşanıyor. Çin'in Salı günü kutlaması beklenen kuruluş yıldönümü öncesinde gösterilerin daha fazla şiddete neden olmasından endişe ediliyor.

Hong Kong'da Çatışmalar Büyüdü

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Polis, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:02 
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