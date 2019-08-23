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- Hong Kong'da Çin'e karşı insan zinciri

1 saat önce

- Hong Kong'da Çin'e karşı insan zinciriHONG KONG - Hong Kong'ta suçluların Çin'e karşı ayaklanan muhalifler 30 yıl önce Sovyetlere karşı 600 kilometrelik oluşturulan insan zincirinden ilham alınarak şehir boyunca 46 kilometrelik zincir oluşturuyor.

- Hong Kong'da Çin'e karşı insan zinciri

HONG KONG - Hong Kong'ta suçluların Çin'e karşı ayaklanan muhalifler 30 yıl önce Sovyetlere karşı 600 kilometrelik oluşturulan insan zincirinden ilham alınarak şehir boyunca 46 kilometrelik zincir oluşturuyor.

Hong Kong'ta suçluların Çin'e iade edilmesi için yapılan yasa tasarısına karşı ayaklanan muhalifler Çin yönetimine karşı şehirde insan zinciri oluşturdu. İnsan zinciri gösterisinin, 30 yıl önce bugün Estonya, Litvanya ve Letonyalıların 600 kilometrelik zincir kurarak Sovyetler Birliğine karşı durduğu eylemle aynı güne denk getirilmesi dikkat çekti.

Etkinlik kapsamında kurulan zincirin üç ana metro hattını boyunca yapılması planlanarak katılımın yüksek olması hedeflendi. Protesto noktalarının, Ada Hattı, Kwun Tong Hattı ve Tsuen Wan Hattı boyunca bulunan metro istasyonlarının her birinde ve Star Ferry iskelesinde kararlaştırıldı. İnsan zinciri sırasıyla 13,21 km ve 12,6 kilometre boyunca uzanarak birbirine bağlandı.

Protestoları takip eden Hong Kong Özel İdari Bölgesinde Çin'in baskılarına rağmen özgür yayın yapmayı amaçlayan HKFP muhabirlerinden Gene Lin, yaptığı açıklamada, "Protestocular, şehir boyunca insan zinciri oluşturarak 1989'daki Baltık Yolu eylemini anacak. Organizatörler, eylemin olabildiğince barışçıl olmasını hedefliyor" dedi. Zincirin görüntülerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Gene Lin, "Bu geceki protesto, uluslararası izleyiciyi hedef alıyor. Metro hattı boyunca yürüdüğünüzde organizatörlerin insanları zincire çekmek için çabaladığını görüyorsunuz" ifadelerini kullandı. Protestolara katılanlardan Tsim Şa Tsui isimli bir Hong Konglu, "Gelmeden önce Baltık Yolu hakkında çok araştırma yaptım. Viktorya Parkında yapılan son eylem boyunca bu eylemi yapmayı düşündük ve bu zincirin tamamlanmasını istiyoruz" diye konuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Estonya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 04:47 Kaynak: İHA
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