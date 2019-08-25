Hong Kong'da Çin karşıtı protestolarda eylemcilerle polis arasında çatışma çıktı
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Hong Kong'da üç aydır devam eden hükümet karşıtı protestolarda polis, eylemcilere tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti.
Hong Kong'da üç aydır devam eden hükümet karşıtı protestolarda polis, eylemcilere tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 04:57
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