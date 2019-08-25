Hong Kong'da Çin karşıtı protestolarda eylemcilerle polis arasında çatışma çıktı

Hong Kong'da üç aydır devam eden hükümet karşıtı protestolarda polis, eylemcilere tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti. Tazyikli su araçları, son haftalarda yapılan eylemlerde ilk kez kullanıldı.



Sağanak yağışa rağmen Hong Kong'un Kwai Fong bölgesinde toplanan binlerce protestocu, Tsuen Wan Parkı'na doğru yürüyüşe geçti. Yerel saatle 15.00'te başlayan yürüyüşte "Bağımsız Hong Kong, Haydi Hong Kong" sloganları atıldı.