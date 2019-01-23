Son Dakika Haberleri: Hong Kong'da Çin Ulusal Marşı İçin Yasa Tasarısı

Hong Kong'da Çin Ulusal Marşı İçin Yasa Tasarısı

1 saat önce

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Çin ulusal marşına yönelik saygısızlığa 3 yıla kadar hapis cezası veya 50 bin Hong Kong doları (yaklaşık 33 bin TL) para cezası öngören yasa tasarısı yerel meclise sunuldu.

Hong Kong'da Çin Ulusal Marşı İçin Yasa Tasarısı, System.String[]
Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Çin ulusal marşına yönelik saygısızlığa 3 yıla kadar hapis cezası veya 50 bin Hong Kong doları (yaklaşık 33 bin TL) para cezası öngören yasa tasarısı yerel meclise sunuldu.

Hong Kong basınından "The Standard" gazetesinin haberine göre, Çin ulusal marşına karşı saygısızlık ve hakarete 3 yıla kadar hapis cezası veya 50 bin Hong Kong doları para cezası öngören yasa tasarısı yerel meclis olarak görev yapan yasama meclisine sunuldu.

Tasarı metninin mecliste okunması sırasında bazı muhalif delegeler tepki göstererek sloganlar attı. Öte yandan yerel meclis etrafında Çin yanlısı ile bağımsızlık yanlısı gruplar gösteri düzenledi.

Tasarının temmuz ayına kadar yasalaşması bekleniyor.

Hong Kong'da önceki yıllarda yabancı takımlarla yapılan futbol maçlarında taraftarlar, Çin ulusal marşını yuhalamıştı.

Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) Daimi Komitesi, Kasım 2017'de ceza hukukunda değişiklik yaparak Çin ulusal marşına kamusal alanda hakaret ve aşağılayıcı davranışta bulunanların cezalandırılmasını kararlaştırmıştı.

Daha önce sadece ülkenin bayrağı ve ulusal amblemine karşı saygısızlığı kapsayan yasada yapılan değişikliğe göre, kasten marşın söz ve ezgisinin değiştirilmesi veya dalga geçerek söylenmesi ulusal marşa hakaret olarak kabul ediliyor. Yasa 15 güne kadar gözaltı, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis, siyasi haklardan mahrumiyet cezası verilmesini öngörüyor.

ÇUHK, Ulusal Marş Yasası'nın Hong Kong ve Makau özel idari bölgelerinde de uygulanmasını kararlaştırmıştı.

"Gönüllülerin yürüyüşü" adlı marş, 1949'da milli marş olarak kabul edilmişti.

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti. İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a, 2047'ye kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:27 Kaynak: AA

Hong Kong, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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