Hong Kong'da Çinli tüccarların bölgeden ayrılması talebiyle gösteri - Son Dakika
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Hong Kong'da Çinli tüccarların bölgeden ayrılması talebiyle gösteri

6 saat önce

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde Çinli tüccarların bölgeden ayrılmasını isteyen bir grup gösteri yaptı.

Hong Kong'da Çinli tüccarların bölgeden ayrılması talebiyle gösteri, System.String[]

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde Çinli tüccarların bölgeden ayrılmasını isteyen bir grup gösteri yaptı.

Hong Kong'un ana karayla sınırındaki Sheung Shui bölgesinde, Çinli tüccarların bölgeyi terk etmesi talebiyle bir alışveriş merkezine yürümek isteyen 100 kadar göstericiye sivil polis copla müdahale etti.

"Hong Kong'u Özgürleştirin" ve "Ana Karaya Geri Dönün" sloganları atan göstericilerden bazıları kelepçelendi, polis, protestoculara ve gazetecilere göz yaşartıcı gaz sıktı. Resmi yayın kuruluşu RTHK, 14 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bölgede alışveriş yapan bazı kişiler ise kaldırımları kapatan polisle tartıştı.

Hong Kong'ta Noel süresince yapılan protestolarda en az 336 kişi gözaltına alınmıştı.

Noel'de siyah giyimli göstericiler, alışveriş caddelerinde dükkanların camlarını kırmış, polis göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

Bölgede haziranda, şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi yanlısı protestolar, tasarının 23 Ekim'de geri çekilmesine rağmen devam ediyor.

Göstericiler, demokrasi yanlısı protestoların hükümet tarafından "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini, polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını ve kentte siyasi reform sürecinin yeniden başlatılmasını talep ediyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 03:10 Kaynak: AA
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