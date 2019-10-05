Hong kong'da çocuk protestocuyu vuran polise linç girişimi

Hong Kong 'da protestolarda maske takılmasının yasaklanmasının ardından yapılan protestolarda bir sivil polis, 14 yaşındaki bir protestocuyu bacağından vurdu. Eylemciler darp ettikleri polise, molotof kokteyli fırlattı. Polis olay yerinden kaçarak canını kurtardı.Hong Kong'da hükümetin gösterilerde maske takılmasını yasaklamasının ardından yüzlerce protestocu maske takarak caddelere çıkmıştı. Hong Kong Free Press'te yer alan habere göre, yerel saat ile yaklaşık 20.00'da Yuen Long bölgesinde bir sivil polis, özel aracıyla protestocuların olduğu bölgeden geçmek istedi. Ancak, sivil polisin aracıyla protestoculardan birine çarptığı ve bu nedenle protestocuların aracın etrafını çevrelediği belirtildi. Yaşanan arbedede sivil polis, 14 yaşında bir protestocuyu bacağından vurdu.Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, sivil polisin eylemciler tarafından darp edildiği görülüyor. Görüntülerde olay yerinden kaçmaya çalışan polise molotof kokteyli atıldığı, polisin yanan kıyafetini söndürerek kaçtığı sırada silahını düşürdüğü; bir eylemcinin silahı almak üzereyken polisin hızlı davranıp silahını aldığı görülüyor. Görüntülerin devamında yüzü kanlar içindeki polisin, telefonla yardım istediği sırada yine molotoflu saldırıya maruz kaldığı ve ayakkabısının yandığı görülüyor. Görüntüde ayakkabısını söndüren polisin bölgeden kaçtığı görülüyor.

Öte yandan, olayda bacağından vurulan 14 yaşındaki protestocu Pok Oi hastanesine sevk edilirken; polis yaptığı açıklamada, olaydaki sivil polisin hayati tehlikesinin bulunduğunu ve sivil polisin kendisini korumak için bir el ateş ettiği belirtti.

Ayrıca, Hong Kong'daki tüm metro ve tren servislerinin askıya alındığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Protestocuların sivil polis olduğu iddia edilen adamı aracının yanında dövmesi

-Polise Molotof kokteyl atılması

-Polisin yangından kaçması ve kaçtığı sırada silahını düşürmesi

-Bir protestocunun silahı eline alması ve polisin tekrar silahını geri alması

-Kanlar içindeki polisin telefonla birilerini aradığı sırada kendisine ikinci bir kokteylin atılması

-Polisin olay yerinden uzaklaşması