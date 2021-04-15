Hong Kong'da demokrasi yanlısı protestocular ulusal güvenlik yasasının kaldırılması için yürüyüş düzenledi - Son Dakika

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde demokrasi yanlısı çok sayıda kişi, ulusal güvenlik yasasının yürürlükten kaldırılması için yürüyüş düzenledi.

Radio Free Asia'nın haberine göre, göstericiler, Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam'ın katıldığı "Ulusal Güvenlik Eğitimi Günü" etkinliğinin düzenlendiği Hong Kong Toplantı ve Sergi Merkezi binasına yürüdü.

Protestocular yürüyüş sırasında, "Demokrasimiz yok, insan haklarımız yok", "Devlet insan haklarının üstünde" ve "Ulusal güvenlik yok" sloganları atarak, ulusal güvenlik yasasının yürürlükten kaldırılması için çağrıda bulundu.

Çin'in Yurtsever Demokratik Hareketlerini Destekleyen Hong Kong İttifakı Başkan Yardımcısı Chow Hang-tung, ulusal güvenlik yasasının insanları daha güvende hissettirmekle hiçbir alakası olmadığını ifade etti.

İnsan haklarının giderek ayaklar altına alınması ve daha fazla insanın hapse atılmasının daha çok korkuya sebep olduğunu belirten Chow, "Ulusal güvenlik yasası temelde bizi güvenlikten mahrum bırakan bir yasadır." dedi.

Öte yandan, "Ulusal Güvenlik Eğitim Günü" etkinliğinde konuşan Carrie Lam, 1 Temmuz 2020'den itibaren iktidardaki Çin Komünist Partisi (ÇKP) tarafından uygulanan yasanın yakın zamanda bölgedeki yaşamın her alanını etkileyeceği konusunda uyarıda bulundu.

Lam, yasanın siyaset, toplum, ekonomi, kültür, teknoloji, internet, finans ve halk sağlığı da dahil olmak üzere hayatın her alanında hissedileceğini söyledi.

Hong Kong'daki ulusal güvenlik yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran 2020'de oy birliğiyle kabul edilen yeni güvenlik yasası, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalanmıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak 1 Temmuz 2020'de yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.